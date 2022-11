‘O Diário da Princesa’: Roteiro de terceiro filme já está em produção, diz site

Publicidade

O clássico adolescente O Diário da Princesa ganhará uma nova sequência. Lançados em 2001 e 2004, as histórias do primeiro e do segundo longa devem ganhar novos rumos com a produção de uma terceira trama para a personagem Mia Thermopolis, interpretada pela atriz Anne Hathaway.

Segundo informações da revista norte-americana The Hollywood Reporter, o roteiro já está sendo escrito por Aadrita Mukerji.

Hathaway ainda não fechou contrato para retornar à sequência, mas já declarou apoiar um terceiro filme para a história. Caso o longa avance do estágio de roteiro, a expectativa é que a atriz esteja novamente no papel da princesa.

Julie Andrews e Anne Hathaway em 'O Diário da Princesa 2: Casamento Real'. Foto: Disney

Baseados nos livros da escritora Meg Cabot, os longas acompanham a história de Mia, uma adolescente que descobre ser herdeira do trono de Genóvia.

A atriz Julie Andrews também protagonizou os dois longas como a rainha do reino e avó da princesa. Os filmes ainda foram dirigidos pelo ator Garry Marshall, que morreu aos 81 anos em 2016.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais