Obama explora o mundo do trabalho em série do Netflix

Barack Obama retorna às telas em uma série documental produzida pela Netflix, cujo trailer estreou nesta quinta-feira, 27. No trecho, o ex-presidente americano se apresenta como um explorador do mundo do trabalho nos Estados Unidos.

”Nesta série, falo com trabalhadores americanos de diversas indústrias, desde hotelaria e tecnologia até atendimento domiciliar, para compreender seus trabalhos e esperanças para o futuro”, explicou Obama no Twitter.

Em Working: What We Do All Day (Trabalhando: o que fazemos o dia todo, em tradução livre para o português), Obama examina temas quentes da atratividade do emprego, das repercussões do desenvolvimento da inteligência artificial e a busca de sentido no trabalho.

A abordagem é inspirada no livro de 1974, Working, de Studs Terkel (1912-2008), grande figura da esquerda americana. A série, na qual Obama exibe seus dotes como narrador, “explora as formas em que encontramos significado no nosso trabalho e como nossas experiências e lutas nos conectam a nível humano”, especifica a Netflix em seu site.

Working: What We Do All Day foi produzida pela Concordia Studio e a Higher Ground, produtora fundada por Obama e sua esposa Michelle em 2018. O casal comprou os direitos de distribuição do documentário American Factory, que ganhou o Oscar em 2020. A nova série documental estreará em 17 de maio na plataforma de streaming Netflix.