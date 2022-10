Pantanal: Relembre 5 momentos marcantes da novela nesta reta final

Continua após a publicidade

Pantanal chega ao fim nesta sexta-feira, 7, após trazer de volta altos índices de audiência ao horário nobre de novelas na Rede Globo e, ainda, integrar jovens ao hábito de acompanhar as histórias pela TV. O sucesso, contudo, ascendeu na reta final da trama, com cenas que deram o que falar entre o público.

Escrita primariamente por Benedito Ruy Barbosa, a obra é um remake de uma versão gravada há mais de 30 anos e trouxe temas como a preservação do meio ambiente, o machismo e o preconceito.

Leia também ‘Pantanal’: elenco se despede na última semana de exibição da trama

Zé Leôncio (Marcos Palmeira) com Filó (Dira Paes), Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu ( José Loreto ) e José Lucas (Irandhir Santos). Foto: Fábio Rocha / TV Globo

Entre fatos fictícios e outros que condizem com a realidade do Brasil, determinados episódios se consagraram entre os mais marcantes no desdobramento de Pantanal. Por isso, o Estadão separou cinco deles; confira a seguir:

Transformação de Juma grávida em onça

As raras transformações de Juma (Alanis Guillen) em onça fizeram o público vibrar. No entanto, a mais marcante foi quando a protagonista encarnou o animal ao ser sequestrada por Solano (Rafa Sieg). Na ocasião, ela estava grávida e teve a vida de sua bebê ameaçada, por isso, reagiu para defender a cria.

Parto de Juma

Continua após a publicidade

A gravidez de Juma teve muita repercussão, mas o trabalho de parto foi uma das cenas mais emocionantes. A protagonista enfrentou o momento sozinha, no rio, da mesma forma que nasceu. Momentos antes de dar à luz, o Velho do Rio (Osmar Prado), aguardado por ela, surgiu para apoiá-la.

Estupro de Alcides

Entre as vilanias de Tenório (Murilo Benício), uma das mais traumatizantes foi sua vingança contra Alcides (Juliano Cazarré), o estuprando com um pedaço de madeira quente. Ainda, o personagem torturou Maria Bruaca (Isabel Teixeira), a fazendo assistir toda a cena.

Morte de Tenório

O troco veio para Tenório durante um embate com Zaquiel (Silvero Pereira). Na ocasião, Alcides desferiu uma lança contra o vilão, que acabou ferido. Contudo, para sacramentar a sentença, o Velho do Rio surgiu em forma de sucuri, enrolando seu corpo e o levando para o fundo das águas.

Lição de Mariana e Irma sobre homofobia

Antes de retornar ao Pantanal, Zaquieu deixou a cidade por ser vítima de homofobia. Ao sair sem avisar, o jovem deixou uma carta para Mariana (Selma Egrei), lamentando o tratamento recebido pelos pantaneiros, afirmando que causou desconforto por ser quem é. Mariana sentiu muito e contestou a postura de José Leôncio (Marcos Palmeira) e os demais. Irma (Camila Morgado), então, destacou que tais atitudes caracterizam homofobia e explicou o crime para Zé e Filó (Dira Paes).

Continua após a publicidade