Paramount divulga teaser de ‘1923’, spin-off de ‘Yellowstone’

A Paramount divulgou nesta quinta-feira,5, o teaser de 1923, spin-off de Yellowstone. A nova série é dedicada a explicar como surgiram os conflitos encenados na atração, que neste ano chegou à sua quinta temporada. Harrison Ford (Star Wars) e Helen Mirren (Ella e John) encabeçam o elenco.

Harrison Ford interpreta o patriarca Jacob, de '1923' - nova série da Paramount+ Foto: Foto Paramount+

Leia também Streaming em janeiro: Veja o que chega ao Disney+, HBO Max, Star+ e outras plataformas

Ford interpreta o patriarca Jacob, enquanto Mirren é a matriarca Cara. O enredo é ambientado no início do século XX e tem como pano de fundo acontecimentos como o fim da Lei Seca, que proibia a venda e consumo de álcool nos EUA, e a Grande Depressão.

Nos EUA, 1923 estreou em 18 de dezembro. Aqui no Brasil, o título entra no catálogo da Paramount+ no domingo, dia 29 de janeiro.

A família Dutton carrega um passado sombrio nas costas 💥



Conheça a origem dos conflitos de #Yellowstone na minha nova série: #1923 chega dia 29 de janeiro no #ParamountPlus pic.twitter.com/GRUvl7ZLu7 — Paramount+ Brasil (@paramountplusbr) January 4, 2023

Esse não é o primeiro prequel da franquia. Em 2021, a Paramount lançou 1883, que tinha como narrativa central a ida da família Dutton para o oeste dos EUA.

No mesmo ano, Yellowstone foi indicado ao Emmy de melhor design de produção para um programa narrativo contemporâneo. Em 2023, a série concorre ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator em uma série de televisão, com a indicação de Kevin Costner (Dança com Lobos).