A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

A mais nova peoa confirmada é Alessandra Cariúcha, cantora de funk que ganhou fama com o reality Garota da Laje - sua desclassificação virou meme - e é rival declarada da ex-Fazenda Jojo Todynho.

O concurso Garota da Laje virou um marco na internet após uma reportagem de 2009 do Globo Repórter, apresentado por Caco Barcellos. A vencedora ganhava um carro usado e uma laje nova para chamar de sua.

Cariúcha foi eliminada na semifinal e ficou marcada pela frase “Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba”. Desde então, virou personalidade da internet e até cantora de funk.

No Instagram, Cariúcha tem 710 mil seguidores. Além de compartilhar seu dia a dia como influenciadora, que define como “conselhos, humor e lifestyle”, ela também divulga suas músicas.

A primeira canção da artista foi lançada em 2017, intitulada Tá de Cara. Atualmente, os maiores sucessos dela são Até o Fim, No Funk Ninguém Dança Mais do Que as Bichas e Bate Direito, com 74 mil, 99 mil e 63 mil de reproduções, respectivamente, no Spotify.

Briga de Cariúcha com Jojo Todynho

Recentemente, Cariúcha voltou a ficar em alta nas redes sociais por uma disputa pública com a cantora Jojo Todynho. As duas já trocaram farpas diversas vezes na internet.

Tudo começou quando Anitta participou do podcast Quem Pode, Pod e explicou que sua briga com Pabllo Vittar aconteceu porque ela “se deixou levar” por outras pessoas. Internautas levantaram a possibilidade dessa pessoa ser Jojo.

Cariúcha, então, foi às redes sociais e afirmou: “Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé [Jojo] é do mal? As máscaras sempre caem. Estou aguardando o seu processo, hein?”.

Jojo debochou da situação e rebateu, afirmando que Cariúcha estava “se metendo em uma história que não sabe” e que a funkeira “não teve sucesso que esperava como meme, com a música” e agora queria crescer às suas custas.

Alguns meses depois, as duas voltaram a trocar farpas, quando Cariúcha disse que Jojo estava comprando o namorado com presentes caros - ela havia presentado Renato Santiago, seu atual companheiro, com um carro.

Depois, Jojo chegou a fazer um vídeo xingando a influenciadora. “Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã. Você não vai chegar ao meu patamar nunca. Nem para entrar em um reality você serve”, disse.

Em seguida, Cariúcha afirmou que acionou sua equipe jurídica contra a cantora. Em comunicado, o advogado da funkeira disse que iria analisar os atos de Jojo para tomar as medidas cabíveis.

Já nesta terça-feira, 13 de setembro, Jojo disse ao podcast Link, de Felipeh Campos, que não tem problema com Cariúcha. “Quando eu fui falar dela, falei de uma forma que não fico feliz. Não me agrado, porque se trata de duas mulheres pretas”, disse.

“As pessoas estão batendo palma para ela. Apoiam ela me atarcar gratuitamente, porque nunca fiz nada contra ela. Ela vai entender que só quem ganha com isso são os racistas”, completou.

Veja, a partir dos 30 minutos: