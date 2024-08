Quem é Califfa, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Califfa, participante do 'Estrela da Casa' Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

Califfa, de 31 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e é um dos participantes do reality show musical Estrela da Casa. Ele tem um estilo musical que passeia pelo pop, samba e pelo trap, e é apaixonado por música desde pequeno. Ele canta, compõe e toca diversos instrumentos, que vão do violão ao cavaquinho, passando por banjo, bandolim, percussão, guitarra e bateria.

PUBLICIDADE Atualmente, Califfa tem suas composições em circulação com nomes como Ferrugem, Anitta, Seu Jorge e Ludmilla, e considera Papatinho uma grande influência: “Ele é uma fonte de inspiração para mim, um artista que transforma trechos simples em grandes sucessos”. Antes do começo do reality, Califfa contava com 35 mil seguidores no Instagram. O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Sobre o gosto por música, Califfa conta que recebeu a influência de seu pai: “Recebi um cavaquinho do meu pai no Dia das Crianças, e lembro claramente daquele momento em família. Desde então, a música se tornou uma parte essencial da minha vida.”

“Minha paixão pela música é profunda. Sou movido por uma caneta e uma voz, e agora é o momento de compartilhar mais do meu trabalho com o público. Meu repertório inclui rap e samba, estilos que eu realmente aprecio”, disse.

Embora tenha desenvolvido sua paixão pela música desde cedo, Califfa só decidiu estudar formalmente o assunto aos 16 anos. Ele trabalhou temporariamente em um depósito de loja de departamento, onde foi demitido por cantar mais do que trabalhar. Sua entrada no mundo musical se deu ao colaborar com Arlindinho, o que lhe deu o impulso necessário para seguir a carreira de cantor. “Foi ‘Arlindão’ quem me reconheceu como artista e isso foi um divisor de águas para mim”, conta.

Califfa já compôs para Anitta, Ferrugem, Ludmilla e Seu Jorge Foto: Globo/Divulgação

Familiar e afeições pessoais são muito importantes para Califfa, que valoriza profundamente os momentos em família, especialmente os almoços de domingo. Ele descreve seu pai como o melhor do mundo e sua mãe como uma verdadeira rainha, além de considerar sua irmã como uma amiga íntima. “Minha família é fundamental para mim. Cada domingo é sagrado, é uma rotina tão essencial quanto um ritual religioso”, afirma.

Em sua vida pessoal, Califfa está há quatro anos em um relacionamento com Jeanne, mas mantém a privacidade do casal fora das redes sociais. “Preferimos viver nosso relacionamento longe das redes, protegendo nosso mundo pessoal das pressões externas. É desafiador, mas essa é a nossa escolha. Quem sabe um dia possamos oficializar isso de forma definitiva”, diz ele.

Com uma personalidade marcante, Califfa se descreve como um típico taurino: “Sou divertido, leal, teimoso e direto. Sou alguém que pode ser amado ou odiado”, observa. E ao refletir sobre sua participação em “Estrela da Casa”, ele expressa suas aspirações: “Estou aqui para mostrar minha verdadeira essência e brilhar. Sou a cara do Brasil e minha estrela está pronta para brilhar.”