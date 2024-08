‘Estrela da Casa’: veja quando estreia, horários e onde assistir

Nesta terça-feira, 13 , a Rede Globo estreia seu novo reality show original, Estrela da Casa, que une elementos de dois grandes sucessos do universo dos confinamentos: The Voice e Big Brother Brasil. Apresentado por Ana Clara, o programa terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico.

Ana Clara será a apresentadora do 'Estrela da Casa', novo reality musical que tem direção de Boninho. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

PUBLICIDADE No reality, 14 aspirantes a cantores serão confinados na mesma casa onde ocorre o BBB. Os participantes enfrentarão desafios de música e resistência com o objetivo de mostrar seu talento vocal, mas também suas personalidades e histórias. Cada dia terá uma atividade diferente. Na quarta, os participantes escolhem uma música para lançar; quinta é dia da Prova da Estrela, que vale uma imunidade; às sextas, haverá um duelo em que o voto do público salvará um dos participantes; no sábado, a prova Dono do Palco decide mais uma imunidade; no domingo tem formação de Batalha (uma espécie de Paredão), além do público conhecer o Hitmaker, quem teve o single mais ouvido da semana; na segunda, um famoso invade a casa; e na terça tem o Show de Festival, com a dinâmica de votação e eliminação.

A dinâmica do programa segue o modelo de convivência, com transmissões 24 horas por dia no GloboPlay, permitindo que os fãs acompanhem cada momento dos competidores.

O grande vencedor de Estrela da Casa levará para casa um prêmio de R$500 mil, além de um contrato e gerenciamento de carreira com a Universal Music Brasil, incluindo uma turnê pelo país. A estreia do reality promete mexer com o público e abrir portas para novos talentos no cenário musical brasileiro.

O Estrela da Casa terá duração de 50 dias e, assim como o BBB, conta com a direção geral de Boninho.