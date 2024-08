Quem é Nick Cruz, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Nick iniciou sua trajetória musical ainda na infância, influenciado pela mãe, que gostava de organizar karaokês em casa. Essa influência inicial despertou sua paixão pela música e, com o tempo, ele começou a tocar violão e a compor suas próprias canções. Na adolescência, encontrou um apoio fundamental em Jefferson, um amigo que era dono de uma academia de luta. Jefferson se tornou uma figura crucial em sua vida, oferecendo-lhe um espaço para ficar e trabalhar, além de incentivo para seguir a carreira musical.

Aos 15 anos, Nick deixou a casa dos pais e passou a se dedicar ao trabalho na academia de Jefferson, onde começou a se envolver mais com a música. Com o apoio do amigo, ele comprou seu primeiro violão e equipamentos básicos, e deu seus primeiros passos profissionais na música. Apesar dos avanços iniciais, como o lançamento do sucesso Sol no Peito, com mais de 1,5 milhão de visualizações, Nick enfrentou dificuldades para viver exclusivamente da música devido aos altos custos de produção e à instabilidade financeira.