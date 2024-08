Quem é Ramalho, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Ramalho, participante do Estrela da Casa 2024, nasceu com uma paixão inata pela música. Desde os tempos em que estava no ventre materno, já era exposto aos sons, graças ao pai, que era cantor e compositor, frequentemente se apresentando em bares. Quando o amor por cantar se encontrou com o rap, o caminho se tornou claro: “Quero ser rapper”.

Ramalho, participante do 'Estrela da Casa'. Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

“Meu pai faleceu quando eu tinha apenas seis anos, mas ele sustentou nossa família com sua música por muito tempo. A sua influência permaneceu comigo. Foi através do rap, especialmente com artistas como Racionais, que eu realmente me encontrei. Participei de uma batalha de rimas em São Paulo, onde percebi que minha verdadeira paixão estava em ser compositor”, compartilhou o jovem cantor de 23 anos, nascido em Jacareí, São Paulo.

PUBLICIDADE Sem a oportunidade de fazer aulas formais de música, Ramalho se dedicou a aprender por meio de vídeos na internet e ouvindo muito. Seu talento foi notado por figuras respeitáveis do cenário musical, como Felipe Ret, Ferrugem, Edi Rock e Dexter, o que reforçou que ele está trilhando o caminho certo. Atualmente, no Estrela da Casa, ele espera realizar seu sonho de viver da música. O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

“O maior desafio é alcançar o público. Quando isso acontece, sinto que a conexão é imediata e gratificante”, diz Ramalho.

Perfil de Ramalho, participante do 'Estrela da Casa'. Foto: Globo/Divulgação

Apesar das dificuldades financeiras, ele mantém sua identidade como rapper com um estilo distinto, incluindo cabelo estilizado e acessórios dourados. “Sou muito ligado à moda. Não é ouro de verdade, é apenas banhado. Esses acessórios são importantes para minha identidade, não por estereótipo, mas porque acho que ficam bem em mim. Espero que, em breve, eu possa adquirir ouro de verdade. Com qualquer ganho, quero investir em uma casa, um carro, viajar, montar um estúdio e depois comprar alguns cordões”, disse ele.

Outra característica marcante de Ramalho é seu cabelo de “fogo”. “Meu primeiro EP se chama Fogo a Vera. Para me diferenciar, decidi estilizar meu cabelo com um efeito de fogo. Trabalhei com uma profissional da minha área que fez um ótimo trabalho. Esse visual de ‘Foguinho’ se tornou uma marca registrada. O processo leva cerca de 2h30 a 3h e exige cuidados especiais, que costumo realizar a cada duas semanas”, explicou ele, que já experimentou outras versões desse estilo.