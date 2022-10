Renata Vasconcellos não consegue conter o choro após noticiar a morte da jornalista Susana Naspolini

Publicidade

Os âncoras Renata Vasconcellos e William Bonner demonstraram estar muito abalados pela morte da colega de profissão, a jornalista Susana Naspolini, que morreu na noite de terça-feira, 26, após uma intensa luta contra o câncer.

Renata foi responsável por fazer a chamada da reportagem especial no encerramento do jornal com homenagem a Susana.

“O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu a repórter Susana Naspolini”, disse.

Logo após, ela não conseguiu conter as lágrimas e Bonner foi o responsável por encerrar o Jornal Nacional. Também visivelmente abalado, ele disse apenas um “Até amanhã” e o programa encerrou com os créditos sem a tradicional trilha sonora, em respeito e luto a colega que partiu.

Veja como foi:

O jornalismo perdeu, nesta terça-feira (25), uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do público do Rio de Janeiro. Depois de uma batalha longa contra o câncer, morreu, aos 49 anos, a repórter Susana Naspolini. #JN pic.twitter.com/eIsyk2mhcZ — Jornal Nacional (@jornalnacional) October 26, 2022





