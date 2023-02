Selena Gomez anuncia Meryl Streep em elenco de ‘Only Murders in the Building’

Consagrada em 2022 como a série mais bem avaliada na história do Rotten Tomatoes, site norte-americano que agrega críticas de cinema e televisão, Only Murders in the Building terá mais um nome de peso no elenco: Meryl Streep.

O anúncio foi feito na última terça-feira, 17, nas redes sociais de Selena Gomez e Steve Martin, protagonistas da produção original do Hulu. “Eu poderia chorar. A terceira temporada está chegando”, legendou a ex-estrela da Disney em um divertido vídeo. “As filmagens da terceira temporada começaram! Um elenco para sonhar”, comemorou o ator.

The filming of Season 3 of “Only Murders in the Building” has begun! A cast to dream of. pic.twitter.com/mvMkJknoEk — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2023

Apesar da divulgação por parte do elenco, até o momento Meryl Streep não comentou o assunto. Além disso, informações oficiais sobre o papel da atriz seguem em sigilo.

Only Murders in the Building é uma comédia protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short e está disponível no Brasil pelo Star+.





