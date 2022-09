Série ‘Franjinha e Milena em Busca da Ciência’ tem gravações finalizadas

O elenco e a produção da nova série live-action Franjinha e Milena em Busca da Ciência se despediram, na última segunda-feria, 5, das gravações da primeira e segunda temporadas da série - que entrarão com exclusividade para o catálogo da HBO Max - realizadas entre julho e setembro, em São Paulo.

Com foco total em apresentar a ciência para as crianças de forma divertida, a nova série estrelada pelos icônicos personagens do Mauricio de Sousa vai abordar o propósito da descoberta por meio do pensamento científico e celebrar o encontro de um dos personagens mais antigos da franquia junto de uma das mais recentes.

Franjinha, com sua habilidade para as exatas e invenções, e Milena, sua nova e potente amiga, cheia de atitude, curiosidade e um talento nato para as biológicas, vão ao longo da série criar uma forte amizade cheia de colaboração e aprendizado. Guiado por Milena, Franjinha começa a se comunicar melhor e transmitir de maneira clara todo o seu conhecimento, enquanto a garota, cheia de perguntas inteligentes e interessantes, se percebe cientista também.

Fabrício Gabriel, no papel de Franjinha, e Bia Lisboa, como Milena. Foto: HBO Max

A produção, uma parceria da Mauricio de Sousa Produções com Cartoon Network e a Biônica Filmes, será protagonizada por Fabrício Gabriel, no papel de Franjinha, e Bia Lisboa, como Milena. A direção da série é de Mauro D`Addio e conta com supervisão artística de Daniel Rezende, responsável pelas populares adaptações para as telonas de Turma da Mônica - Laços e Turma da Mônica - Lições .

Todo o conteúdo, incluindo os roteiros da série, foi acompanhado de perto pelos pesquisadores do Instituto Serrapilheira, que dão o suporte técnico-científico para esse universo da ciência que é construído na narrativa.