Sinhozinho Malta citado na CPI: relembre personagens e bordões

Nesta sexta-feira, 18, o universo político e o da teledramaturgia se cruzaram em uma entrevista à GloboNews. Cezar Bittencourt, advogado de Mauro Cid, trouxe à tona o nome de Sinhozinho Malta, personagem icônico da novela Roque Santeiro, ao comentar sobre uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Bittencourt, Bolsonaro teria solicitado a seu cliente para “resolver o problema do Rolex”, fazendo uma alusão ao estilo direto e autoritário do personagem da TV.

Na novela que marcou época na televisão brasileira, Sinhozinho Malta foi interpretado com maestria por Lima Duarte. Fazendeiro e influente chefe político local, Malta se destaca não apenas por sua posição de poder, mas também por suas características pessoais e ambições. E, claro, pelo seu bordão memorável. Relembre a seguir outros personagens e frases que marcaram a teledramaturgia brasileira

“É a treva” - (Caras e Bocas)

A novela Caras e Bocas apresentou a personagem Bianca, interpretada por Isabelle Drummond. Sempre que se deparava com adversidades, ela exclamava “é a treva”.

“Eu sou chique, bem” - Chocolate com Pimenta

Na trama de Chocolate com Pimenta, apesar de sua origem humilde, Márcia (Drica Moraes) tinha uma autoimagem elevada. Ela frequentemente reforçava sua autoestima com o bordão “eu sou chique, bem”, que ainda é lembrado por muitos.

”Isso é felomenal” - Senhora do Destino

Na novela Senhora do Destino, o inesquecível José Wilker deu vida a Giovanni Improtta, um personagem com um jeito único de expressar satisfação. Seu bordão “felomenal” virou febre entre o público.

”Não é brinquedo, não” - O Clone

A novela O Clone da Globo trouxe vários bordões que permanecem vivos na memória do público. “Não é brinquedo, não”, proferido por Dona Jura (Solange Couto), é um dos mais lembrados. Outras frases marcantes incluem “cada mergulho é um flash” de Odete (Mara Manzan) e o “inshallah” da jovem Khadija (Carla Diaz).

”Tô com reiva” - Pantanal

O charme do Pantanal conquistou o Brasil. Muitos adotaram o sotaque e bordões da novela, como “ara” e “larga a mão”. Contudo, o que realmente se destacou foi “tô com reiva”, repetido inúmeras vezes pela personagem Juma, vivida por Alanis Guillen.

”Salguei a santa ceia” - Amor à Vida

O carismático vilão Félix, vivido por Mateus Solano em Amor à Vida, cativou os telespectadores com suas observações sarcásticas. Uma de suas frases icônicas era “será que eu salguei a santa ceia?”, que ainda ressoa entre os fãs da novela.

”Tô certo ou tô errado?” - Roque Santeiro

Sinhozinho, em Roque Santeiro, frequentemente lançava mão deste bordão após fazer uma afirmação ou tomar uma decisão. Ele buscava reforçar sua autoridade e esperava a concordância dos que estavam ao seu redor. A frase era ainda mais marcante com o gesto característico de chacoalhar o braço, exibindo seu relógio de ouro.

Lima Duarte e o legado de Sinhozinho Malta

Reconhecido por sua atuação em Roque Santeiro, Lima Duarte conquistou diversos prêmios, como o Troféu Imprensa, por seu papel como Sinhozinho Malta. Esse personagem, com suas falas icônicas, é um dos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira.

Em uma recente interação nas redes sociais, Lima revelou que ainda mantem o carro usado pelo personagem. “Essa caminhonete era do Sinhozinho Malta. Tô certo ou tô errado? Quando terminou a novela, a Ford me deu a caminhonete dele. E eu mantenho ela aqui, entre as árvores, que ela fica mais solene”. O veículo, presente da Ford ao ator, já rodou impressionantes 1 milhão de quilômetros. Recordando momentos especiais, Lima compartilhou: “Só a Manaus eu fui duas vezes, seis mil quilômetros, eu e Armando Bogus, querido”.