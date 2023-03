‘Teto para Dois’ ganha série no Paramount+; Assista ao trailer

Teto para Dois vai ganhar uma série no Paramount+. A produção é baseada no livro best-seller homônimo escrito por Beth O’Leary. A estreia está marcada para o próximo dia 17 de março, na América Latina.

Jessica Brown Findlay (Brave New World) e Anthony Welsh (Pure) interpretam Tiffany e Leon, dois londrinos de vinte e poucos anos, com problemas financeiros dividindo o mesmo teto. O problema é que Tiffany e Leon nunca se conheceram e, se o plano deles funcionar, nunca se conhecerão.

Estreia está marcada para o dia 17 de março na plataforma de streaming Foto: Divulgação/Paramount+

A série também é estrelada por Bart Edwards (The Witcher) como Justin, ex-namorado de Tiffany, e Shaq B. Grant (The Box, Gangs of London) como o irmão de Leon, Richie. O elenco também conta com Shaniqua Okwok e Jonah Hauer-King, que interpretam as melhores amigas de Tiffany, Maia, e Mo. Klariza Clayton vive a namorada de Leon, Kay. Já Gina Bramhill (Nós) será a namorada de Leon, Rachel, na produção.

A roteirista principal e produtora executiva da série é Rose Lewenstein (Culprits), em parceria com Peter Cattaneo (The A Word), atuando como diretor principal e produtor executivo.





