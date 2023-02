‘The Masked Singer Brasil’: Veja quem são os ‘mascarados’ da 3ª temporada do reality show

A terceira temporada do The Masked Singer Brasil estreou neste domingo, 22, e já trouxe diversas emoções. A competição, que vai ao ar pela Rede Globo, consiste em “disfarçar” personalidades conhecidas pelo grande público. O maior desafio é descobrir quem é quem apenas pela voz.

Pela primeira vez, o programa trouxe um trio de mascarados: Os Suculentos. Há também mais um casal na edição, Romeu e Julieta. Na edição passada, Lexa e Mc Guimê fizeram sucesso como Lampião e Maria Bonita.

O 'The Masked Singer Brasil' continua sob o comando de Ivete Sangalo e, neste ano, traz Eduardo Sterblicth, Taís Araújo, Sabrina Sato e Mateus Solano. Foto: Maurício Fidalgo/Globo

Neste ano, os figurinos ficaram a cargo de Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca. O reality continua sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcântara, primeira campeã do programa, nos bastidores.

Para auxiliar a “desmascarar” os personagens, Eduardo Sterblitch e Taís Araújo estão novamente na bancada do The Masked Singer. Para substituir Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi, a emissora escalou Sabrina Sato e Mateus Solano.





Conheça os personagens do ‘The Masked Singer Brasil’

Broco Lee

Será que a Broco Lee vai chegar no último estágio do #TheMaskedSingerBr e garantir a tão sonhada faixa preta? 🥦💜 pic.twitter.com/mWFdDj1OOm — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Capivara

BRILHA DEMAIS! Foca na Capivara, que a diva estreou entregando tudíssimo no #TheMaskedSingerBr 💃✨ Qual o seu palpite pra essa mascarada? pic.twitter.com/sU1a7caqA7 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023





Circo

Respeitável público, o Circo chegou! Trazendo um mundo mágico e surpreendente pro palco do #TheMaskedSingerBr, ele tá pronto pra mostrar o que é um verdadeiro show. 🎪 pic.twitter.com/H9I8F7SA6i — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Coruja

Ele está com o coração e olhos bem abertos pra entrar no palco e receber o carinho de vocês, mas não sem antes mostrar porque é mestre no que faz! Pode entrar, professor Coruja! 🦉 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/DlEKnGUgzb — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Dinossauro

Poxaaan, o Dinossauro trouxe pro palco do #TheMaskedSingerBr um mix incrível de nostalgia com rock nacional! Quem amou a apresentação? 🦖💜 pic.twitter.com/tu2KVGaTjL — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

DJ Vitória-Régia

A DJ Vitória-Régia é descolada e promete entregar TUDO com luzes, aparelhagens e um som que vai estremecer o palco do #TheMaskedSingerBr! 🪷 pic.twitter.com/ttVqjU8g0A — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Filtro de Barro

Ele faz parte da história das casas dos brasileiros e, como um bom mergulhador, tá prontíssimo pra entrar de cabeça na competição do #TheMaskedSingerBr! Filtro de Barro, só vai! 🤿 pic.twitter.com/DwUuH6ai8v — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Galo

Se tem alguém pronto pra cantar é ele. Cheio de cores e brilhos, o Galo tá só esperando o momento certo pra soltar a voz! (prometo que não vai ser às 5 da manhã, tá?) 🐓 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/GikRhOzPiE — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 9, 2023





Milho de Milhões

Apresentação nota mil do nosso Milho de Milhões! Sortou a voz, o estilo e o modão, hein? Quem amou? 🌽💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/gzC9vCwsn3 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023





Vovó Tartaruga

Quem achou que o andador da Vovó Tartaruga atrapalharia qualquer coreografia ERROU FEIO! 🐢 Que arraso a apresentação da nossa senhorinha, hein? 💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/56pRfS5oR8 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023





Abelha-Rainha

🐝 Abelha rainha é muito diva 🐝 Agora, ativei meu mood detetive e tô querendo saber de quem é essa voz 🕵 Algum palpite por aí? Tenho certeza que meus jurados têm vários #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/J2FLDZNnbu — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023





Os Suculentos

Os Suculentos chegaram com TUDO no palco do #TheMaskedSingerBr! Arrasaram demais nessa apresentação, né? 🌵🌵🌵 Palpites pro nosso trio em 3, 2, 1... pic.twitter.com/HnNWQZ7uCG — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Romeu e Julieta

Tá sentindo o cheirinho de romance? Romeu e Julieta chegaram ao palco do #TheMaskedSingerBr pra mostrarem o que é sintonia de verdade! 🧀❤️ pic.twitter.com/MfxKq9UqFo — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 15, 2023





Coelho - Paulo Betti

O ator Paulo Betti foi o primeiro a ser desmascarado no programa após enfrentar uma batalha com o Dinossauro. Ele foi o escolhido para vestir o figurino de Coelho.

A gente desmascarou o nosso Coelho e descobriu que por trás dessas orelhas tinha ninguém mais, ninguém menos que o incrível Paulo Betti 🐰😱 E aí, você acertou o seu palpite? ✨ #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/rXRyMepQ7t — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

