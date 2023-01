‘The OA’, ‘Sense8′ e mais: Relembre séries que foram canceladas e causaram indignação nos fãs

Após a surpresa do cancelamento da série 1899, uma das apostas da Netflix, internautas usaram o Twitter para relembrar produções “injustiçadas” por uma não renovação. Nesta quarta-feira, 4, seriados como The OA, Sense8 e Anne With an E estiveram entre os assuntos mais comentados e fãs lamentaram a ausência de novas temporadas.

1899 chegou à plataforma em novembro, mas foi cancelada apenas após a primeira parte. Nas redes sociais, o diretor da produção, Baran bo Odar, lamentou a decisão: “Nós adoraríamos encerrar essa incrível jornada com uma segunda e terceira temporadas, assim como fizemos com Dark”.

'1899', série dos mesmos criadores de 'Dark', foi cancelada após a primeira temporada. Foto: Netflix

Ele e Jantje Friese foram os responsáveis pela série e também por Dark. Pouco após o lançamento, 1899 enfrentou acusações de plágio pela cartunista brasileira Mary Cagnin. Segundo ela, a produção possuía uma trama “idêntica” à sua HQ Black Silence, lançada em 2016 após uma campanha de financiamento coletivo.

Nas redes sociais, usuários lamentaram a decisão. “Se Dark tivesse sido cancelada na primeira temporada, meus olhos nunca teriam presenciado a melhor coisa que eu já assisti. Triste que 1899 não teve a mesma chance”, escreveu um internauta.

se dark tivesse sido cancelada na primeira temporada meus olhos nunca teriam presenciado a melhor coisa q eu já assisti, triste que 1899 não teve a mesma chance https://t.co/5CA4XERqkk — Lucas. (@lukeeplr) January 4, 2023





Relembre outros cancelamentos que causaram indignação nos fãs

The OA

Uma das mais relembradas quando o tema é cancelamento “injusto”, The OA parou de ser renovada em 2019. A confirmação veio através de um comunicado da Netflix, que se disse “incrivelmente orgulhosa pelos 16 capítulos fascinantes de The OA”.

Aposta de ficção científica do serviço de straming, a produção chegou ao catálogo em 2016 e contou com duas temporadas. Ela tinha o ator Brad Pitt como produtor executivo.





Sense8

O anúncio do cancelamento de Sense8 após duas temporadas e a não conclusão da história causou uma onda de revolta entre os fãs. Um abaixo-assinado com 500 mil assinaturas e o envio de chinelos para a sede da Netflix pedindo pela renovação fez com que a plataforma investisse em um final digno à série, que foi ao ar em junho de 2018.

À época, Sense8 era um dos projetos mais ambiciosos da empresa. Cada episódio da segunda temporada, segundo o produtor Roberto Malerba, custou U$S 9 milhões – cerca de R$ 48 milhões na cotação atual.

A série contava a história de oito protagonistas que se conectavam entre si a partir da consciência. A trama se passava em diferentes lugares do mundo: São Francisco, Chicago, Londres, Reykjavik, Seul, Mumbai, Berlim, Nairóbi e Cidade do México.





Anne With an E

Para a tristeza dos fãs, o anúncio de que a série Anne With an E acabaria na terceira temporada veio através da divulgação de um cartaz em 2019. Protagonizada por Amybeth McNulty e baseada nos romances de L. M. Montgomery, a produção abordava temas como feminismo e bullying de maneira sensível.

À época, a criadora Moira Walley-Beckett lamentou a decisão. “Me perdoem pela triste notícia, queria que fosse diferente. Meu coração sofre, mas estou orgulhosa dessa série e dessa equipe”, escreveu em uma publicação no Instagram.

No Twitter, internautas passaram a levantar a hashtag #RenewAnneWithAnE (#RenoveAnneWithAnE, em português) para chamar a atenção da Netflix. A série, porém, não ganhou uma quarta temporada.





Julie and the Phantoms

A versão da Netflix da série brasileira Julie e os Fantasmas não sobreviveu até a segunda temporada. O anúncio foi dado pelo diretor Kenny Ortega, responsável pelos três filmes de High School Musical e Descendentes, em 2021.

“Ficamos sabendo esta semana que a Netflix não nos escolheu para outra temporada”, escreveu o cineasta à época. “Apesar da tristeza em nossos corações, nós seguimos com orgulho do que construímos e a família que formamos ao criar Julie”, completou.

A produção contava a história de Julie, uma adolescente em luto pela morte da mãe. Após ganhar a companhia de três membros de uma banda que morreram nos anos 1990, a protagonista, interpretada por Madison Reyes, recupera seu amor pela música.





The Society

O anúncio do cancelamento de The Society pegou os fãs de surpresa em 2020. A série chegou a ser renovada para uma segunda temporada, mas, conforme informações da revista Variety, a Netflix tomou a decisão de cancelar a produção por conta do início da pandemia da covid-19.

“Estamos desapontados por termos que tomar essa decisão devido às circunstâncias criadas pela covid-19″, disse um porta-voz da plataforma à revista na ocasião. The Society possuía um elenco amplo, o que dificultaria as gravações.

Christopher Keyser, o criador da série, disse que a decisão havia sido comunicada pelo streaming de forma “abrupta” enquanto a equipe já se preparava para as gravações. “Passamos os últimos meses nos preparando para voltar e lidando com todos os protocolos da covid-19. E então eu recebi uma ligação da Netflix dizendo: ‘Tomamos essa decisão’”, revelou à Variety à época.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais