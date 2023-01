‘1899′: Série dos criadores de ‘Dark’ é cancelada após a 1ª temporada

Uma das apostas da Netflix, a série 1899 foi cancelada após a primeira temporada. A confirmação veio através de uma publicação no perfil do Instagram do diretor Baran bo Odar, nesta segunda-feira, 2.

“Com o coração pesado, viemos anunciar que 1899 não será renovada”, escreveu. A produção foi criada por Baran e por Jantje Friese, os mesmos criadores de Dark. Ela havia chegado ao catálogo do streaming em novembro.

“Nós adoraríamos encerrar essa incrível jornada com uma segunda e terceira temporadas, assim como fizemos com Dark. Mas, às vezes, as coisas não saem da mesma forma que você as planeja”, continuou.

Baran ainda disse que a notícia irá “decepcionar milhões de fãs ao redor do mundo”. “Nós queremos agradecer, do fundo de nossos corações, àqueles fizeram parte dessa aventura”, finalizou.

‘1899′ foi alvo de acusações de plágio por cartunista brasileira

A brasileira Mary Cagnin apontou semelhanças entre a série '1899' (2022), da Netflix (acima) e sua história em quadrinhos 'Black Silence' (2016) (abaixo). Foto: Reprodução de '1899' (2022) / Reprodução de 'Black Silence' (2016)

Logo após o lançamento da série, Mary Cagnin, uma cartunista brasileira, usou o perfil do Twitter para acusar 1899 de plágio. Segundo a autora, a produção da Netflix possui uma trama e elementos “idênticos” à sua HQ Black Silence, lançada em 2016 após uma campanha de financiamento coletivo.

À época, Mary disse acreditar que os criadores teriam tido acesso à história em quadrinhos depois de uma participação dela na Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia. Lá, a artista disse ter disponibilizado a HQ física gratuitamente e também uma versão traduzida para o inglês.

“Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e sermos reconhecidos por ele”, escreveu ela, que disse que iria tratar o caso “legalmente”.

Jantje e Baran também foram a público para negar as acusações. “Infelizmente não conhecemos a artista, nem sua obra ou quadrinho. Nunca roubaríamos de outros artistas porque somos artistas”, escreveu o criador na ocasião.

