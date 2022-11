‘The Witcher’: Fãs fazem petição para Netflix demitir roteiristas após saída de Cavill da série

Publicidade

Os fãs de The Witcher criaram uma petição online, na plataforma change.org, para a Netflix demitir os roteiristas em troca do retorno de Henry Cavill, intérprete do protagonista Gerald de Rívia, para a série. O ator anunciou sua saída do seriado a partir da quarta temporada.

A decisão de deixar The Witcher veio depois do artista confirmar seu retorno como Super-Homem, herói da DC, em uma publicação no Instagram. Liam Hemsworth, conhecido pela franquia Jogos Vorazes e pelo filme A Última Música, vai assumir seu lugar.

Apesar de Cavill não confirmar o motivo da saída, a possível justificativa parece não convencer os fãs da fantasia do autor Andrzej Sapkowski - pelo menos, não aqueles que assinaram a petição online.

Henry Cavill em cena da série 'The Witcher' Foto: Netflix

“Henry não vai deixar ‘The Witcher’ pelo Super-Homem. Mais uma vez, os executivos da Netflix tomaram uma decisão ruim que afeta os amantes da série (...) O ator é um grande fã da história, ele sabe tudo sobre ela e queria se manter fiel ao mundo de Sapkowski, e é por isso que a plataforma de streaming quer substituí-lo”, escreveram, dando a entender que a adaptação se destoou da original.

O artista participou da primeira e segunda temporada de The Witcher - história que também é um jogo. Ao Entertainment Weekly, Cavill revelou realizar um sonho ao interpretar Gerald de Rívia. “Sou um grande gamer e já joguei muito ‘The Witcher’. Quando soube que a série ia acontecer, me pareceu uma grande oportunidade”, disse ele na época.

A terceira temporada, que estreará em 2023, também conta com a participação de Cavill.

