‘Tudum’: saiba tudo o que rolou no festival de produções da Netflix

O Tudum, evento mundial que apresenta os lançamentos, séries e produções especiais da Netflix, aconteceu no último sábado, 24, com transmissão pelo YouTube e Tik Tok do streaming no Brasil. O festival trouxe muitas novidades, dentre elas, a prévia de Queen Charlotte, série derivada de Bridgerton. A trama mostrará a história de Charlotte desde o casamento com o Rei George até sua chegada ao poder. O enredo ainda traz ao público o reflexo das profundas mudanças sociais que a união do casal proporcionará ao mundo.

O elenco de Queen Charlotte apresenta India Amarteifio no papel da monarca, Golda Rosheuvel, que dá vida à rainha em Bridgerton; Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, entre outros.

Mais uma novidade é a estreia da terceira temporada de Emily em Paris. A produção chega à Netflix em 21 de dezembro e mostra a protagonista passando por dificuldades e tentando achar seu lugar na capital francesa. Emily tem a companhia da amiga Mindy Chen (Ashley Park) para ajudá-la em sua adaptação. A série mostra a vida da social media interpretada por Lily Collins, que trabalha na cidade luz e precisa encarar os desafios de sua profissão numa trama de romances e dificuldades do idioma na França.

Enola Holmes 2 é outra atração muito aguardada no streaming. A continuação da produção lançada em 2020 traz Millie Bobby Brown e Henry Cavill em cena. O enredo se passa com a protagonista e seu irmão Sherlock se unindo para desvendar o misterioso desaparecimento de uma menina. A trama também promete dar continuidade à vida romântica de Enola.

O longa, que estreia em 4 de novembro, traz no elenco Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster. Quem assina a direção é Harry Bradbeer.

Para os fãs de suspense, a Netflix trouxe um teaser de Heart of Stone, um longa com temática de espionagem, que tem previsão para chegar ao streaming em 2023. A produção conta no elenco com Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt.

“Heart of Stone será extremamente épico. É um superequilibrado e sensível thriller de espionagem. O filme é realista e fará o público sentir a dor e o vício em adrenalina da personagem”, revela Gal Gadot.