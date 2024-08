Árbitro que apitou luta de eliminação de Bia Ferreira no boxe em Paris é acusado de corrupção

Vale ressaltar que há diferença no papel do árbitro e do juiz durante uma luta de boxe. O árbitro controla a luta no ringue, passando os comandos de pausa e reinicio da luta, enquanto os juízes formam uma bancada com cinco profissionais que dão as notas a cada round. No caso de Bia, o cazaquistanês atuou no ringue.

Segundo o The Times, o que se sabe é que o Comitê Olímpico Internacional (COI) recebeu um relatório de avaliação dos árbitros que atuariam na Olimpíada e o documento apontou que Alisher Altayev tinha um ‘alto risco’ para corrupção, enquanto Yermek Suiyenish era definido ‘risco médio’.