Ataques paralisam rede ferroviária de alta velocidade na França horas antes do início das Olimpíadas

A rede ferroviária francesa de alta velocidade foi atingida na sexta-feira, 26, por atos de vandalismo generalizados e “criminosos”, incluindo ataques incendiários, que paralisaram várias linhas que ligam Paris ao resto da França e a países vizinhos horas antes da grande cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Os ataques, no momento em que os olhos do mundo se voltam para Paris, devem afetar 250 mil pessoas só nesta sexta-feira e se prolongar pelo fim de semana (quando é esperado que a cidade receba 800 mil turistas), apontam autoridades. O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, tratou da fuga de pessoas do local dos incêndios e a descoberta de dispositivos incendiários. “Tudo indica que se trata de incêndios criminosos”, disse à imprensa local.

Leia também Ataques a linhas de trem causam apreensão na organização horas antes da abertura das Olimpíadas

Tráfego ferroviário de alta velocidade francês teve operações impactadas após ataques coordenados Foto: Yasin Dar/AP

O ministro também foi às redes sociais e afirmou que equipes já estão trabalhando para restabelecer as condições de trânsito o mais rápido possível. A maioria dos serviços para o Norte de França, Bélgica e Reino Unido já está sob atrasos.