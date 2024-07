Olimpíadas: Zico é assaltado em Paris e sofre prejuízo de R$ 3 milhões

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, o ex-jogador de futebol Zico foi assaltado na capital francesa. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira, 25. Ele carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie quando foi surpreendido.

A informação foi confirmada pelo Estadão por meio de uma fonte próxima ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). A reportagem também tentou contato com o ídolo do Flamengo, mas não obteve retorno até a publicação; caso ocorra, ela será atualizada.

Zico foi assaltado em Paris Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Zico foi surpreendido quando deixava o hotel onde está hospedado em Paris para pegar um táxi. Ele colocou a pasta com os pertences que levava consigo no banco de trás do veículo. Dois ladrões, não identificados, distraíram o motorista e furtaram os objetos, sem que Zico percebesse. Uma investigação foi instaurada pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB). De acordo com o jornal francês Le Parisien, o prejuízo sofrido por Zico no assalto gira em torno de 500 mil euros (pouco mais de R$ 3 milhões).

Ídolo do Flamengo e um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro, Zico tem 71 anos e está em Paris acompanhando a delegação depois de receber o convite para ser o Embaixador do Time Brasil.