Atleta do Brasil detona comentarista da Cazé TV após comentário de cunho sexual: ‘Desrespeito’; veja

Gabriela Regly foi medalhista de bronze no Pan-Americano de 2023 ao lado de Laura Miccuci no dueto do nado artístico. Neste ano, não conseguiu vaga nos Jogos de Paris. Ainda na gravação, Gabriela reforça que entende a realidade que os atletas olímpicos passam na preparação para a disputa da competição mundial e que, na verdade, o grande objetivos dos atletas é fazer história no esporte brasileiro.

“Eu passava mais tempo na piscina do que na minha cama, do que na minha casa. Eu passava mais tempo com as meninas (da equipe de nado) do que com a minha família. Então é muito triste escutar o que a gente teve que escutar. E eu tenho certeza que toda a comunidade do nada artístico pensa a mesma coisa que eu. Isso é um absurdo. Então, não, a gente não vai pra Olimpíada pra com*r gente. A gente não vai para nenhuma competição pra com*r gente. A gente vai pra representar o nosso País, para dar o nosso melhor. Para fazer história, como muitos atletas estão fazendo nessa Olimpíada”.