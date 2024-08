Olimpíadas: ‘Balotelli’ comemora melhor resultado e planeja futuro: ‘Assinar com o Corinthians’

Fernando “Balotelli” encarou com bom humor seu desempenho no decatlo das Olimpíadas de Paris. Não é para menos. Estreante em Jogos, o brasileiro teve o seu melhor desempenho ao final das dez provas.

Com bons desempenhos nos 100m com barreira e no lançamento de dardo, Fernando “Balotelli” terminou na 14ª colocação, com 8.213 pontos. O norueguês Markus Rooth fez 8.796 pontos e ficou com o ouro.

Fernando "Balotelli" foi o 14º colocado no decatlo dos Jogos de Paris Foto: Wagner Carmo/CBAt

Em seu X, antigo Twitter, o atleta aproveitou o apelido para brincar com a história que o atacante Mario Balotelli esteve próximo de um acerto com o Corinthians.

”Agora eu posso voltar para o Brasil, e assinar meu contrato com o @Corinthians”, escreveu Fernando “Balotelli”, agitando a rede social. Confira algumas respostas abaixo:

Polêmica

PUBLICIDADE O atleta esteve envolvido em uma polêmica antes mesmo do início dos Jogos ao reclamar do kit de uniformes distribuído pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

”Vocês não tem ideia do quanto foi brochante receber o material da seleção. Sempre achei que, nas Olimpíadas, receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós”, criticou “Balotelli”.

Quem é José Fernando Ferreira, o Balotelli, atleta brasileiro do decatlo?

José Fernando Ferreira tem 25 anos e nasceu em Pesqueira, no interior de Pernambuco. Ferreira estava na seleção brasileira de atletismo no Pan-Americano de Santiago-2023 e foi prata no decatlo. No ano passado, ele também foi campeão no Campeonato Sul-Americano, disputado em São Paulo.

Balotelli ocupa a 24ª posição no ranking mundial do decatlo da World Athletics, antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo. É a melhor colocação de um sul-americano.