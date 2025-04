NBA: confira o chaveamento dos confrontos do play-in e playoff

A temporada regular da NBA chegou ao fim neste domingo, dia 13. Após 82 partidas para todas as equipes, agora já são conhecidas as franquias que estarão disputando os playoffs e o play-in em busca do título da maior liga de basquete do mundo.

Ao todo, 12 das 16 equipes já são conhecidas. Porém, ainda restam algumas definições para se fechar de fato os oito times das duas Conferências que darão início aos playoffs. Quatro equipes de cada lado disputam uma espécie de 'repescagem', em que apenas metade delas terão a oportunidade de brigar pelo título. No Oeste, Sacramento Kings (9º), Dallas Mavericks (10º), Golden State Warriors (7º) e Memphis Grizzlies (8º) brigam por duas vagas. No Leste, brigam o Chicago Bulls (9º), Miami Heat (10º), Orlando Magic (7º) e Atlanta Hawks (8º).

Aos 40 anos, LeBron James está prestes a disputar mais um playoff na NBA. Foto: Mark J. Terrill/AP

Entenda o play-in

Do lado Oeste, Sacramento Kings e Dallas Mavericks vão se enfrentar, enquanto o Golden State Warriors encara o Memphis Grizzlies. Quem passar entre Warriors e Grizzlies tem uma vaga garantida na primeira rodada dos playoffs para encarar o Houston Rockets (2º do Oeste). O perdedor entre Warriors e Grizzlies ainda tem mais uma chance de se classificar, medindo forças com vencedor do duelo entre Kings e Mavs. Quem passar encara o Oklahoma City Thunder na primeira rodada (1º do Oeste).

No Leste, a fórmula é a mesma. O vencedor entre Magic e Hawks se classifica direto para encarar o Boston Celtics (2º do Leste e atual campeão) na primeira rodada. O perdedor deste duelo encara o ganhador entre Bulls e Heat por uma vaga para encarar o Cleveland Cavaliers (1º do Leste) na primeira rodada.

Diferente dos playoffs, o play-in são realizados em apenas 6 jogos únicos.

Os playoffs

Tirando os play-ins de lado, alguns duelos de primeira rodada dos playoffs já são conhecidos, tanto do Oeste como do Leste. Avançam de fase as franquias que levaram a melhor sobre seus adversários numa série de 7 jogos. Ou seja, basta vencer 4 compromissos para avançar à próxima etapa. Por fim, as equipes campeãs de Oeste e Leste medem forças pelo título da NBA.

Campeão da liga em 2023, o Denver Nuggets (4º) encara o Los Angeles Clippers (5º). O Los Angeles Lakers (3º) de LeBron James e Luka Doncic mede forças com o Minnesota Timberwolves (6º), de Anthony Edwards e Cia. Oklahoma City Thunder (1º) e Houston Rockets (2º) esperam seus adversários que virão do play-in.

No Leste, o Indiana Pacers (4º) encara o Milwaukee Bucks (5º), campeão de 2021 e liderado por Giannis Antetokounmpo. O New York Knicks (3º) enfrenta o Detroit Pistons (6º). Cleveland Cavaliers (1º) e Boston Celtics (2º) esperam pela definição do play-in.

Os playoffs começam no dia 19 de abril (sábado).

Datas

15 de abril (3ª feira):

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Golden State Wariorrs

16 de abril (4ª feira): Chicago Bulls x Miami Heat

Sacramento Kings x Dallas Mavericks 18 de abril (6ª feira):

Perdedor entre Magic x Hawks contra Vencedor de Bulls x Heat.

entre Magic x Hawks contra de Bulls x Heat. Perdedor entre Warriors x Grizzlies contra Vencedor de Kings x Mavericks.