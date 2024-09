O Brasil conquistou a dobradinha no Mundial de Skate Park neste domingo, 22, em Roma, com o título de Augusto Akio e a prata de Pedro Barros. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Akio conseguiu 93,53, seguido por Barros, com 90,72. O dinamarquês Viktor Solmunde completou o pódio com 90,58.

Luigi Cini e Kalani Konig também disputaram a final, mas terminaram fora do top 3. Pouco antes da decisão masculina, Raicca Ventura levou o título mundial inédito para as mulheres brasileiras. E Rayssa Leal também foi campeã mundial no Skate Street, batendo sete japonesas na final, coroando um ano incrível para a modalidade no País.

Augusto Akio foi campeão mundial de Skate Park em Roma, com volta impressionante. Foto: Divulgação/@cbskskate via Instagram

Aos 23 anos, Augusto Akio era o único medalhista do Skate Park nas Olimpíadas de Paris a competir no Mundial de Roma e, por seu desempenho na França, entrou diretamente nas quartas de final na Itália. A primeira das três rodadas da decisão foi marcada por quedas ou desequilíbrios e apenas dois concorrentes conseguiram completar a apresentação de 45 segundos. Solmunde liderava com 90,58, seguido por Luigi, com 87,49.

Em busca de seu segundo título, o campeão de 2018, Pedro Barros, sofreu nova queda na segunda volta. Akio errou em sua última manobra, mas mesmo assim assumiu momentaneamente a terceira colocação. A segunda rodada manteve os dois primeiros colocados e colocou o sueco Hampus Winberg na terceira colocação, com 85,18.

Pedro Barros ficou com a prata e garantiu a dobradinha do Brasil na modalidade. Foto: Divulgação/@cbskskate via Instagram

Na última rodada, Pedro completou, enfim, sua volta e conseguiu 90,72, assumindo a liderança, mas precisava esperar o desempenho dos outros sete finalistas. Antes de sua última tentativa, Akio fez sua tradicional apresentação com malabares e conseguiu uma volta sem falhas para arrancar 93,53, roubando a liderança do compatriota. Últimos a entrarem na pista, Cini e Kalani caíram e não conseguiram um lugar no pódio.

Augusto Akio festejou a conquista, novamente, mostrando sua habilidade com os malabares à beira da pista de Roma, em uma cena parecida à de quando recebeu a nota que o fez ganhar a medalha de bronze em Paris-2024.