Rayssa Leal supera sete japonesas e é campeã mundial de skate street em Roma; Hoefler abandona

Este é o segundo título da brasileira no torneio da World Skate (WS). O primeiro veio em Sharjah (2023). Rayssa também tem em seu currículo dois troféus da SLS (Street League Skateboarding), que também é considerada de nível mundial, e duas medalhas olímpicas: prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024.

“Estou muito feliz com essa conquista. Eu me senti um pouco desconfortável, mas minha equipe é a melhor de todas e me deu total apoio. Obrigado a todos que me acompanharam e puderam me incentivar. Vocês fazem a diferença”, disse Leal, que somou a pontuação total de 270,56 neste sábado.. Ainda neste sábado, o Brasil tem mais uma chance de título no torneio, com Kelvin Hoefler.