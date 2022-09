Brasil encerra participação na Copa do Mundo de Rúgbi Sevens na 11ª posição

A jornada da seleção brasileira feminina de rúgbi na Copa do Mundo de Sevens se encerrou neste domingo com um resultado histórico. Após as Yaras derrotarem a Espanha por 19 a 17, a seleção encerrou sua participação com um 11º lugar geral na competição, que foi disputada na África do Sul. O resultado é o segundo melhor na história das Yaras no campeonato, superando as campanhas obtidas nos Mundiais de 2013 e 2018.

Na partida derradeira do torneio, o Brasil saiu na frente logo no início, contando com um try na velocidade de Thalia Costa. Porém, a vantagem durou pouco. Na sequência, a Espanha virou o placar com try de Argudo, seguido de conversão. Antes ainda do intervalo, Thalia voltou a brilhar e disparou para o segundo try, deixando o placar em 12 a 7 para o Brasil.

A vantagem seguiu no segundo tempo, com try de Marcelle Souza. Apesar da vantagem, o Brasil ainda viu as rivais reagirem e anotarem tries com Elias e Erbinas. Porém, a Espanha não anotou as conversões e a partida terminou em 19 a 17.

Yaras terminam a Copa do Mundo de Rúgbi Sevens na 11ª posição. Foto: Bruno Ruas/Brasil Rugby

Após o duelo, o treinador das Yaras, Will Broderick analisou a participação da seleção do torneio e reconheceu que o desempenho não foi de acordo com o esperado.

“Não foi o torneio que esperávamos porque queríamos ter derrotado a Irlanda nas oitavas de final e, depois, o Japão. Mas no último jogo contra a Espanha pudemos desempenhar um pouco daquilo que gostaríamos, tentamos algumas jogadas diferentes e terminar com uma vitória é sempre importante”, atestou Will Broderick

Luiza Campos, capitã do Brasil, também analisou o desempenho brasileiro e projetou a próxima temporada da seleção. “Estamos felizes de vencer a Espanha porque elas terminaram na nossa frente na última temporada, mas agora começamos a nova temporada na frente delas e pudemos sentir como estão os times para o Circuito Mundial”, comentou Luiza Campos.