Brasil vai às oitavas em Bells Beach da WSL com seis surfistas e terá líder no ranking masculino

A etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe terá seis representantes do Brasil nas oitavas de final. Ao longo das disputas realizadas entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (horário de Brasília), na praia australiana, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Yago Dora, João Chumbinho e Michael Rodrigues avançaram na competição masculina. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb passou pela repescagem e também foi para as oitavas.

Dos três brasileiros que começaram a etapa dentro do top 5 do ranking da WSL, o terceiro colocado Filipe Toledo, o Filipinho, e o vice-líder João Chicanca, o Chumbinho, conseguiram a classificação para a próxima fase. Já o quarto colocado Caio Ibelli foi eliminado, assim como o australiano Jack Robinson, líder do ranking e surfista da casa. Ítalo Ferreira e Samuel Pupo também caíram.

Única brasileira no feminino, Tatiana Weston-Webb avança para oitavas de final da Bells Beach Foto: Beatriz Ryder/World Surf League

Com a eliminação de Robinson, Chumbinho já tem mais pontos que o australiano e está perto de assumir a liderança do ranking. O certo é que, ao fim da etapa de Bells Beach, o líder será brasileiro, pois o único que pode superar a pontuação de Chianca é Filipe Toledo.

Filipinho competiu contra o australiano Morgan Cibilic e fazia uma bateria tranquila, liderando durante a maior parte do tempo, até o adversário emendar duas ondas boas seguidas, com notas 3.50 e 4.930. O brasileiro, contudo, teve tempo de reagir com uma rasgada avaliada com 4.60 pelos juízes e fechou com triunfo por 9.27 a 8.43. Chumbinho, por sua vez, teve uma batalha dura com o havaiano Ezekiel Lau e avançou com uma vantagem de 13.94 a 12.76.

Sétimo colocado do ranking, Yago Dora fez uma apresentação de evolução até atingir 15.17 pontos, aniquilando o australiano Dylan Moffat, que fez 11.30. A classificação para as oitavas de final livrou Dora do corte de meio de temporada e o garantiu nas próximas etapas do circuito. Logo abaixo de Dora no ranking, o tricampeão Gabriel Medina também avançou, ao superar o havaino Barron Mamiya com uma boa sequência que rendeu a ele pontuação final de 10.67 contra 7.33 do adversário

MICHAEL ELIMINA ÍTALO

Continua após a publicidade

Michael Rodrigues, por sua vez, protagonizou uma disputa franca com o medalhista olímpico Ítalo Ferreira, eliminou o compatriota e se classificou. A diferença foi de 10.10 a 9.83. Além de Ítalo, os outros brasileiros eliminados foram Caio Ibelli, derrotado por 13.50 a 7.44 pelo francês Maxime Huscenot, e Samuel Pupo, que perdeu por pouco o duelo com Matthew McGillivray (11.60 a 11.77).

Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, única representante do Brasil, teve de disputar a repescagem depois de enfrentar dificuldades na primeira fase e conseguiu avançar em segundo lugar em sua bateria. Com melhores ondas de 5.33 e 4.33, somou 9.66 no final e superou a francesa Johanne Defay, que fez apenas 5.57. A australiana Taylor Wright foi a melhor da bateria, com 12.90 na somatória.