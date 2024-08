Brasil x Espanha na semifinal das Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A seleção brasileira vai em busca de uma vaga na final no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para isso, as jogadoras terão que superar a atual campeão do mundo, Espanha. A seleção espanhola, inclusive, já derrotou o Brasil pela fase de grupos da competição, por 2 a 0. Agora na semifinal, as equipes disputam nesta terça-feira uma vaga na luta pela medalha de ouro.

Para o jogo, o Brasil tem um grande desfalque. Marta, que foi expulsa justamente contra a Espanha, não vai para o jogo. Uma das lideranças da equipe, a jogadora pegou uma suspensão de dois jogos. A CBF tentou recorrer da decisão para ter a atleta em campo, mas não teve sucesso.

Veja onde assistir ao jogo entre Brasil e Espanha pela semifinal das Olimpíadas de Paris 2024 Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Do lado espanhol, a treinadora Montse Tomé não tem desfalques. A Espanha vem de uma vitória nos pênaltis sobre a Colômbia. Depois de estar perdendo por 2 a 0, as europeias foram buscar o resultado e o empate veio nos acréscimos do segundo tempo. Nas cobranças de pênalti, destaque para a goleira Cata Coll que defendeu uma cobrança e ajudou a Espanha a se classificar. O Brasil também pode confiar na sua goleira para o confronto. Lorena foi um dos destaques brasileiros das quartas de final ao defender um pênalti contra a França quando o placar estava 0 a 0. No fim do segundo tempo, Gabi Portilho marcou o gol que deu a classificação ao Brasil.

BRASIL X ESPANHA: SAIBA TUDO SOBRE A SELEÇÃO BRASILEIRA NO FUTEBOL FEMININO NAS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Data: 06/08/2024

06/08/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Stade Vélodrome, Marseille (França)

ONDE ASSISTIR A BRASIL X ESPANHA AO VIVO

Globo (TV aberta)

(TV aberta) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Globoplay (streaming)

(streaming) CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena, Lauren, Tarciane, Rafaelle e Yasmim; Duda Sampaio, Ana Vitória, Jheniffer e Adriana; Kerolin e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESPANHA

ESPANHA: Cata Coll, Batlle, Codina, Aleixandri e Carmona; Abelleira, Putellas, Paaralluelo e Athenea; Hermoso e Lucía Garcia. Técnica: Montse Tomé.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E ESPANHA