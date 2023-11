ASICS planeja alcançar o alto do pódio de uma Maratona Majors até 2025

Por conta do Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece neste domingo 5 de novembro, e da paixão comum por Ayrton Senna entre brasileiros e japoneses, a ASICS lançou o Gel-Nimbus 25 Senna; e reabriu a flagship na Rua Oscar Freire. Para o lançamento, veio ao Brasil Yasuhito Hirota,diretor de Operações (COO) da ASICS, que revelou ao Blog Corrida para Todos, com exclusividade, que a marca planeja, até 2025, ver um atleta da elite vencer uma das World Marathon Majors com um ASICS nos pés. Só na América Latina, a marca patrocina 44 atletas, 17 deles brasileiros.

A loja flagship da Oscar Freira tem de 320m² de área dedicada às categorias de corrida, sportstyle e modelos para a prática de tênis. A loja foi projetada com o conceito 3.0, focando na experiência do consumidor e oferecendo uma excelente visibilidade dos produtos, com um design minimalista. Parte da experiência é o com o totem touch screen que oferece ao cliente acesso ao ASICS Lab, uma plataforma interativa que possui um comparador de modelos, cupons de descontos exclusivos, dicas de como escolher o tênis ideal e mais.

Desde 2015, a marca esportiva japonesa fabrica parte da produção de calçados esportivos nos Brasil, o que deve atingir70% em breve. Utiliza três fábricas parceiras, com um rígido controle de qualidade. São três fábricas no Rio Grande do Sul, uma delas é o Grupo DASS. Essas ações que fazem parte da estratégia da marca em conquistar a liderança no mercado running brasileiro.

Nike e adidas se revezam nos pódios das Majors, quando vamos ver um maratonista calçando ASICS vencer uma Major?

Yasuhito Hirota - A Nike e a adidas são empresas globais com faturamento 10 vezes maior do que o da Asics. Não queremos entrar em uma competição em todos os campos, como eles, que investem em futebol e várias categorias, mas queremos ser a número 1 no segmento da corrida de rua. Nós temos contratos como cerca de 100 maratonistas, atletas da elite, e issojá faz parte desse processo de fortalecermos a marca nesse segmento de corrida. E nós temos como planejamento alcançar o pódio até o ano de 2025 e, quem sabe, também sermos campeões de algumas competições já nos Jogos Olímpicos. ASICS também oferece calçados para vôlei e para tênis. (Novak Djokovic/tenista, Belinda Bencic/tenista, Fred Kerley/velocista e Flora Duffy/triatleta são patrocinados pela ASICS Global)

Falando em Jogos Olímpicos, nessa época sempre surgem grandes inovações. A ASICS está preparando algum grande lançamento para antes dos Jogos?

Yasuhito Hirota - Vamos seguir nossa curva de inovação nesse ritmo, mas não temos uma novidade muito grande para ser lançada em 2024. Temos série Meta Speed (tênis com placa de carbono) e estamos desenvolvendo um tênis ainda mais rápido. Para o vôlei, temos a série MetaRise e o novo modelo, que está por vir,é voltado para atletas de ponta, para aumentar a propulsão deles.

Em maio de 2024, farão 30 anos da morte de Senna, estão preparando algo grandioso para a data?

Yasuhito Hirota - Os três campeonatos mundiais do Senna foram comemorados no Japão, foram conquistados lá. E ele é uma figura muito popular no Japão, e estamos sim preparando algo. O que podemos já adiantar é que teremos a quarta edição da collab com tênis de corrida de rua Senna, mas ainda não posso revelar de qual modelo.

Você é corredor de rua amador, como é sua rotina de treinos?

Yasuhito Hirota - Comecei a correr a partir dos 50 anos e, desde então, corro todas as manhãs 5 quilômetros. Já virou um hábito, me ajuda a refrescar minha mente, eu indico para todo mundo. E eu testo também todos os modelos de corrida antes do lançamento, mas nunca reprovei nenhum (brinca).

Por que começou a correr?

Yasuhito Hirota - Quando eu fiz 50 anos foi realizada a primeira edição da Majors de Tóquio (2013) e acompanhei a prova. Vi os atletas da elite e também muitos corredores amadores. Observei que a velocidade deles era bem mais lenta, que iam cada um no seu ritmo, estavam felizes, e achei que poderia ser uma coisa gostosa de se fazer. E comecei a correr, senti muito prazer nisso e continuo até hoje. E antes fui a uma loja comprar um tênis para começar a correr, pedi para o vendedor me indicar o melhor. E ele indicou um modelo da ASICS. Experimentei outras marcas, mas acabava sempre voltando para a ASICS, acho que foi uma grande coincidência ou sorte eu acabar vir a ser o COO da marca. (Hirota entrou na ASICS em 2018).

Atletas brasileiros patrocinados pela ASICS: Andrea Hessel - Maratona; Valdilene (Nininha) - Maratona; Ederson Vilela - Maratona; Johnatas Cruz - Maratona; Adriana Silva - Maratona; Erik Cardoso - Velocista; Felipe Bardi - Velocista; Lucas Vilar - Velocista; Djenyfer Arnold - Triathlon; Antonio Bravo - Triathlon; Marcelo Melo - Tênis; Matheus Pucinelli - Tênis; Laura Pigossi - Tênis; Edwarda Oliveira - Vôlei sentado e parabadminton; Luiza Fiorese - Vôlei sentado; Gustavo Carneiro - Tênis de cadeira de rodas e Vinicius Rodrigues - Paratletismo