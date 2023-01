Catherine Reline, campeã da São Sivestre, começou a correr em 2017

Com um sorriso largo no rosto, a queniana Catherine Reline (Nike), de 20 anos, triunfou na sua estreia na 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, cruzando a linha de chegada na Avenida Paulista, aos 49min39s, na manhã deste sábado, 31 de dezembro de 2022. Ela começou a correr na pista em 2017, logo depois de terminar o Ensino Fundamental, migrou para as ruas em 2019, e vem se destacando no cenário internacional. No masculino deu Uganda, com Andrew Rotich Kwemoi (Nike), de 22 anos, com o tempo de 44min43s. Nas duas categorias, deu Brasil no quarto lugar, com Jenifer do Nascimento (ECP) e Fábio Jesus Correia (São Paulo FC - adidas). No total, 32 mil corredores participaram da prova mais popular do Brasil.

Catherine Reline assumiu a liderança já no Estádio do Pacaembu.

"Me sinto realmente feliz por ter vencido a prova nesta minha primeira viagem ao Brasil", contou Catherine, que chegou ontem à tarde do Quênia. Ela treina no Quênia junto com uma lenda das maratonas, Brigid Kosgei, a recordista mundial da maratona feminina. Aliás, Brigid venceu a São Silvestre em 2019. Em segundo lugar, cruzou a linha de chegada a grande favorita, a etíope Wude Ayalew Yimer (tricampeã da São Silvestre - Nike) - com 50min01s; em terceiro a também etíope Kebebush Yisma Ewoldemariam (52min57s), da equipe Nova Flor (Olympikus), e em quarto a brasileira Jenifer do Nascimento Silva (ECP), com 54min02s.

"Essa vitória é só felicidade. Estou muito feliz mesmo! A São Silvestre é uma prova difícil, sempre com adversárias muito fortes e que dão muito trabalho, mas graças a Deus deu certo, e dois pódios seguidos na São Silvestre é algo que todas almejam", declarou Jennifer, momentos após a premiação. Na edição passada, ela também foi a melhor brasileira na prova, chegou em terceiro com a marca de 53min32s. Em 2023, ela vai começar com provas de pista - 5 mil e 10 mil metros rasos - e está pensando em competir a primeira maratona.

97ª São Silvestre fechou o calendário esportivo de 2022 com a presença de 32 mil corredores.

Este ano, o campeão Andrew venceu também duas meias-maratonas: Lille (França) e Den Haag (Holanda). "Foi uma boa prova apesar do clima quente e úmido, Isso acabou me afetando um pouco. De qualquer forma, estou muito feliz com o resultado e, especialmente, por vencer na minha estreia aqui", destacou.

Fábio Jesus foi o melhor brasileiro da 97º São Silvestre, com a quarta colocação.

Em segundo deu Tanzânia, com o atleta Joseph Tiophil Panga (Olympikus), com 45min17, seguido do ugandense Maxwell Kortek Rotich (Olympikus), de 24 anos (45min42s). Fábio, de 23 anos, foi o quarto com a marca de 46min13s. Ele é baiano, treina em São Paulo e campeão Sul-Americano Sub 23. "A prova toda é bem difícil e ainda tem descida puxada no começo que exige muita atenção. Em certo momento da prova, percebi que estava bem e poderia correr junto com os africanos. No final, tive de forçar para garantir o quarto lugar", afirmou Paulo. Parabéns a todos os concluintes da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, que tem 15 km de distância - não é uma maratona - e é a corrida de rua mais antiga do Brasil. E feliz Ano-Novo!

Masculino

Premiação Masculina

1) Andrew Rotich (UGA), 44min43s

2) Joseph Panga (TAN), 45min17s

3) Maxwell Rotich (UGA), 45min42s

4) Fábio Jesus Correia (BRA), 46min13s

5) Moses Kibet (UGA), 46min15s

Feminino

Premiação feminina -

1) Catherine Reline (QUE), 49min39s

2) Wude Yimer (ETI), 50min01s

3) Kebebusch Yisma (ETI), 52min57s

4) Jenifer do Nascimento (BRA), 54min02s

5) Tadesu Tafa Weka (ETI), 54min24s