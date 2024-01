Corrida é a modalidade esportiva preferida dos usuários do Strava

Anualmente, o Strava, principal comunidade digital para pessoas ativas com mais de 120 milhões de usuários em todo o mundo, consolida os dados na pesquisa "Year In Sport", na qual traça uma análise de uploads de atividades. Desta vez, analisaram os dados entre 1º de outubro de 2022 e 30 de setembro de 2023, e realizaram entrevistas com 6.990 entrevistados, provenientes de usuários e não usuários. No mundo, a corrida foi a atividade favorita, crescendo 4%; e no Brasil, deu o ciclismo. A corrida por aqui ficou em terceiro, e em segundo a caminhada.

Foto: Strava

Já entre os tênis mais usados para praticar corridas de rua em todo o mundo, o usuário pode marcar essa informação no app se desejar, deu Hoka Clifton e Nike Pegasus. No Brasil deu Olympikus Corre e Nike Pegasus.

Foto: Strava

Os atletas brasileiros também decidiram viver mais aventuras off-road e continuaram computando cada vez mais atividades em bicicletas gravel e mountain bikes (quarto lugar), trail runs (quinto lugar), trilhas (sexto lugar), e treinos de força (sétimo lugar). As últimas três colocações foram ocupadas por natação, pedalada virtual (ou indoor) e patinação inline (oitava, nona e décima posição, respectivamente). Embora o esporte em grupo de duas ou mais pessoas mais registrado em 2023 mundialmente tenha sido o remo, com 40% do total, no Brasil foi novamente o ciclismo, com 36% das atividades computadas na plataforma.

Em um recorte por idade, observou-se que atletas de todas as gerações afirmaram que o principal motivo para se exercitarem com outras pessoas é a interação social. Mais da metade dos atletas da plataforma informaram que são estimulados principalmente por amigos ou familiares que praticam exercícios, e 77% dos atletas da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) dizem sentir-se mais conectados uns aos outros ao ver as atividades de seus amigos ou familiares no Strava.

A pedalada foi a atividade mais registrada pelos brasileiros em 2023, incluindo a bicicleta elétrica. A bike foi bastante utilizada no Brasil também para locomoção e deslocamento diários. Em todo o mundo, 17% dos ciclistas que usaram o aplicativo do Strava para gravar o trajeto casa-trabalho-casa em 2023 eram da Geração Z, em contraste com os 8% de cinco anos atrás.

Foto: Strava

Também sobre gerações, os registros do Strava no Brasil mostram que os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964) são o grupo etário que se exercita mais cedo. Cerca de 70% responderam que treinam antes das 10 horas da manhã aos finais de semana, enquanto a Geração Z domina os treinos após às 16 horas durante a semana, com 57% das respostas.

Os atletas do Strava têm 49% mais probabilidade de se exercitarem sem focar totalmente na sua aparência, assim como 13% dos atletas do Strava no Brasil. Atletas da Geração Z são 31% menos propensos a se exercitarem apenas por motivos de saúde, ao contrário de seus antecessores Millennials ou da Geração X, mas sim por buscarem melhor desempenho esportivo. "Sabemos que os comportamentos da Geração Z refletem os seus valores e a influência de viver num mundo cada vez mais digital, o que, para este grupo, significa que, em última análise, estão centrados no ativismo, na comunidade e na conexão", argumenta Zipporah Allen, diretor de negócios do Strava.

No Brasil, foi registrado que a principal motivação para os atletas do Strava iniciarem seus treinos é a busca por suas metas, enquanto, na pesquisa global, foi a questão de horário (se não treinar naquela hora, não consegue depois). Quando se trata de obstáculos para se exercitar e manter uma rotina consistente, mais de dois terços dos atletas de todas as gerações e 61% dos brasileiros citaram a falta de tempo, provocada por demandas do trabalho, como a principal barreira. Outro fator de grande interferência foi o clima, com 75% dos atletas globais e 59% de brasileiros contando que o calor extremo de 2023 afetou seus planos de treinamentos, enquanto a má qualidade do ar foi mencionada por 27% dos atletas globalmente e por 23% dos atletas no Brasil.

