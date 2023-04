Kelvin Kiptum quebra o recorde da Maratona de Londres e faz a 2ª marca mais rápida do mundo

Cerca de 30 mil pessoas correram a Maratona de Londres, tradicionalmente a mais animada de todas as Majors, com muitos corredores fantasiados tentando quebrar os recordes mais bizarros do Guinness Book. Mas quem se destacou mesmo foi o queniano, que estabeleceu o novo recorde dessa maratona com o segundo tempo mais rápido da história para a modalidade: 02:01:25! No feminino, venceu a holandesa, com ascendência etíope, Sifan Hassan (02:18:33).

Kelvin Kiptun/ Foto: London Marathon

Na Alemanha, na Maratona de Hamburgo, três fundistas brasileiros da elite tentava conquistar uma vaga olímpica, e um deles, Danilezinho, conseguiu. Ele conquistou o quarto lugar com o tempo de 02:07:06! Inicialmente ele correria a Maratona de Boston, mas mudou o destino no começo do ano.

Na Inglaterra, Kiptun festejou muito, chegou perto do recorde mundial estabelecido por Eliud Kipchoge em Berlim (02:01:09). "Estou muito feliz de ter conseguido correr a segunda marca mais rápida da história. Minha preparação foi boa e o meu segredo é treinar duro. E fiquei muito feliz por correr em Londres, a torcida me motivou muito", contou a assessoria de imprensa da prova. O campeão venceu isolado na liderança, com três minutos de vantagem.

Sifan Hassan/ Foto: London Marathon

No feminino deu Sifan Hassan, ela não acreditava que pudesse completar a prova: "Não tenho palavras para descrever a emoção de ter vencido esta maratona. Minha perna estava me incomodando, tive um problema no quadril na semana passada e esqueci de colocar as fitas (Kinésio) esta manhã. Eu parei e alonguei e acelerei. Comecei a me sentir melhor depois do km 10." A atleta acrescentou que esta manhã até chorou. Tanto ela quanto Kiptun são atletas Nike e calçavam modelos running da marca, ele oVaporfly Next% 2; e ela, um Nike Alphafly 3. Logo atrás de Sifan cruzara a linha de chegada: Alemu Megertu (ETH), com 2:18:37; e Peres Jepchirchir (KEN), com 2:18:38. Peres afirmou que a chuva, que começou a partir do km 10 atrapalhou seus planos de vitória. "No km 40 me deu conta que não conseguiria ultrapassar a Sifan Hassan, que estava com um pace superior ao meu. Então me concentrei em completar a prova bem forte", contou Peres, avisando que está de volta ao jogo das Majors, a etapa de Londres foi a terceira do circuito. E os corredores amadores tiveram uma grata surpresa: alguns receberam a medalha de conclusão da prova das mãos de Eluid Kipchoge.