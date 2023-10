Vida Corrida lança álbum de poesias no Dia Internacional da Menina

"Quem disse que menina não pode ser atleta?" Nesta quarta-feira (11) é celebrado o Dia Internacional da Menina, e como forma de inspirar as novas gerações, que vivem em comunidades, a terem orgulho de suas jornadas, a ONG Vida Corrida, que fomenta o empoderamento feminino através do esporte, acaba de lançar a coletânea multiplataforma de poesias "Histórias de Sonhar". A ideia é dar luz às vivências e desafios de mulheres que moram na região do Capão Redondo, zona periférica de São Paulo, sede do projeto sociocultural, e inspirar meninas a sonharem com o futuro que elas querem ter.

Foto: Projeto Vida Corrida

Confrontando o surrealismo dos contos infantis, a coletânea deixa de lado o mundo encantado para narrar histórias com elementos reais, bons e ruins. A partir de pontos de tensão, ainda que desafiadores, como preconceito, machismo e violência, o conteúdo retrata a beleza do final feliz sem estereótipos.

"Histórias de Sonhar" traz as jornadas reais e de superação de Elisangela Oliveira, Maria do Livramento e Viviane Santos, mulheres que transformaram suas vidas, servindo como exemplo de empoderamento e resistência. Com linguagem rimada comum às histórias de ninar, além de ilustrações que fazem releitura do grafite, a coletânea se inspira nas batalhas de poesia e rima tão populares na cultura marginal das periferias.

Foto: Wieden + Kennedy

"As pessoas estão cansadas de ouvir as verdades dos outros, sem um ponto de vista genuinamente humano e particular. Queremos dar protagonismo às mulheres, que assim como eu, tinham duas opções: ser vítima ou protagonista de suas histórias. Elas têm vivências incríveis que merecem ser ouvidas e contadas", explica Neide Santos, idealizadora do Projeto Vida Corrida.

Foto: Projeto Vida Corrida

O álbum de poesias foi idealizado pela agência de publicidade Wieden + Kennedy SP, e traz como conceito a tagline "Meu Corre é Minha Ousadia". Segundo Laura Barçante, redatora da W+K SP, rapper e poeta, a proposta era trazer uma mensagem que rompesse estereótipos e construções sociais que impedem que meninas alcancem seu pleno potencial.

Narrado pela slammer Jéssica Campos, vencedora do Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, e professora do Vida Corrida, o projeto está disponível no Spotify e no Youtube, com lyric vídeos de cada faixa. Influenciadores e os canais sociais da ONG também vão impulsionar os conteúdos. A coletânea traz como referências as tradicionais histórias de ninar, mas com uma releitura dos tempos atuais. "Mais importante que apenas dormir é poder sonhar. Daí a ideia de criar contos que inspirem as meninas a sonharem com as mulheres que elas querem ser no futuro", explica Laura.

"Transformar depoimentos de mulheres reais em poesia para meninas foi uma tarefa e tanto. Senti todas as emoções com os depoimentos. Ri, chorei, tudo de uma vez. Cresci rodeada de mulheres e meninas com personalidades diferentes, mas todas com uma tremenda força. Isso é o que mais me inspirou e ainda inspira a ter ousadia pra sonhar alto. E foi o que quis transmitir no Histórias para Sonhar", ressalta Laura.

Para marcar o lançamento da coletânea multiplataforma, os encartes ilustrados do álbum, bem como o QR Code para o público acessar os contos foram distribuídos nesta quarta-feira (11) à tarde, na sede do projeto Vida Corrida, no Capão Redondo, em celebração ao Dia Internacional da Menina. Ao longo do ano a ideia é seguir promovendo a plataforma Histórias de Sonhar com mais conteúdos e ativações.