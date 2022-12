André Henning: O corneteiro das narrações

Se tem uma profissão que precisa ser, com urgência, regulamentada é a de “corneteiro de narrador(a) esportivo(a)”. Ela até já aparenta estar, inclusive, pagando muito bem. É incrível como temos especialistas espalhados pelo País, especialmente nas mídias sociais. Virou uma paixão nacional falar mal do Galvão, desse narrador, daquele outro, da outra! Estamos (sim, eu também sou um narrador), quase sempre, errados em tudo! Na Copa não tem sido diferente.

Basta uma olhada nas mídias enquanto tem bola rolando para se deparar com todos os tipos de críticas (muitas delas extremamente desrespeitosas) a todas as narrações: ‘estão pronunciando os nomes errados, estão desligados, não conhecem o estilo de jogo do lateral reserva de Gana, a voz está ruim, não tem emoção, sem ritmo, falam muito, falam pouco, sabem nada!’ Estão todos narrando a maior competição do planeta porque são amigos do diretor, ou sei lá, não tinha outro, precisavam colocar uma mulher para narrar e “lacrar”, algo do tipo.

A Copa está trazendo para a TV aberta nesse ano essas grandes e históricas novidades: as narradoras de futebol e a comentarista da seleção brasileira! Como assim? Uma mulher narrando na Copa, aquele evento que foi feito justamente para que os homens possam, com liberdade total, se juntar nos seus grupos para os seus bolões masculinos, os encontros só de machos regados à muita bebida (“por isso não fomos ao Catar!”), sempre com muita sabedoria e conhecimento futebolístico e, evidentemente, sem a presença das mulheres?

Renata Silveira é a primeira narradora da Globo e vai comandar a transmissão de Holanda x EUA nas oitavas de final. Foto: João Cotta / Globo

