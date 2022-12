André Rizek: Mbappé e Messi reinam na Copa, mas não vão destronar Pelé no Catar

Quando Messi disputou sua primeira Copa, em 2006, Mbappé tinha apenas sete anos de idade. Hoje, duelam no Catar, até agora, como os donos do futebol mais espetacular da competição.

Leia também Mauro Beting: Brasil pode quase tudo em Copas e segue favorito ao hexa

O francês da moda naquele ano era outro. Zidane foi para aquela Copa anunciando que seria a última competição de sua vida. Tinha 34 anos – um a menos que os 35 de Messi atualmente. Jogou como semi aposentado. Foi muito mal nos primeiros jogos e recebeu críticas pesadas. “Como a França pode depender de um atleta em fim de carreira?”, escreviam por lá. Zidane reagiu com um recital de futebol a partir das oitavas de final.

Por que lembro do Zidane hoje? Porque Copa do Mundo nos ensina a jamais apostar contra o talento. O tempo, inventivo, tambor de todos os ritmos, passa diferente nessa competição para os gênios. É capaz de fazer veteranos jogarem como garotos. E os garotos jogarem com a tranquilidade dos veteranos.

Mbappé e Messi lideram suas seleções no Mundial do Catar. Foto: Gabriel Bouys/ AFP

Essa coluna foi enviada na íntegra primeiramente aos leitores inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente aqui e receba em primeira mão. “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas. Nesta segunda-feira, quem escreve para a coluna é o youtuber Fred, do Desimpedidos.