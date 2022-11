Benja: Copa do Mundo mistura diferentes culturas do futebol e pode ter surpresas

Publicidade

A cada edição da Copa do Mundo, jogada ainda de quatro em quatro anos, o grau de dificuldade aumenta mais e mais para seus participantes, pois o futebol mudou e todos evoluíram muito dentro de campo! Evoluiu como time, mas também atletas individualmente. Por exemplo, na eleição da Bola de Ouro dos melhores jogadores do mundo deste ano, tivemos as seguintes escolhas:

Leia também Nasi: Brasil, olha tua cara!

Karim Benzema (Real Madrid) Sadio Mané (Bayern de Munique) Kevin de Bruyne (Manchester City) Robert Lewandowski (Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool)

Então vejam só: o melhor do mundo é francês e joga na Espanha, seguido por um senegalês que atua na Alemanha, depois vem um belga que faz muito sucesso no torneio mais difícil do mundo, o Inglês - vale lembrar que a Bélgica mandou o Brasil mais cedo para casa em 2018. Há ainda um polonês que agora joga na Liga Espanhola e que foi o ganhador desse troféu na temporada passada. E, por fim, um egípcio ídolo do Manchester United há tempos!

Benjamin Back é apresentador do SBT. Foto: Instagram/ Benjamin Back

Essa coluna foi enviada na íntegra para os inscritos na newsletter “Craques da Copa”. Cadastre-se gratuitamente logo abaixo para receber este texto completo e também as próximas colunas dos convidados especiais do Estadão. Os “Craques da Copa” são enviados diariamente, às 19 horas, até o fim do Mundial do Catar.