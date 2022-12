Mauro Beting: Ao perdedor, as abobrinhas

Foi o árbitro que sabia a regra que a gente não sabia em 1938 para a Itália fascista ganhar. Foi o Barbosa que não pegou o chute do Ghiggia em 1950. Foi o árbitro que era um inglês comunista em 1954 como a Hungria de Puskas. Foi a porrada dos portugueses em 1966. Foi a Laranja Mecânica em 1974.

Os esquemas da ditadura argentina em 1978 mais do que o esquema do Coutinho. Foi o Paolo Rossi em 1982. Os pênaltis malditos em 1986 contra o pé frio do Telê. Foi a canhota do Maradona contra a ‘overdunga’ em 1990. Foi o piripaque fenomenal em 1998 e o ‘mail’ do Gunther. O Zizou e a zona de Weggis em 2006. Felipe Melo, Júlio César e Dunga em 2010. Zuñiga, Fernandinho, Felipão e Parreira e o Mineirazo em 2014. Fernandinho, Neymar, Tite e a ausência de Casemiro em 2018.

Em 2022, a culpa é da presença de Casemiro pregado no final. E a live do Cazé, comandante deixando o grupo no gramado, tudo do Tite, nada do Defante, a saída de Vini, o pênalti do Rodrygo, a não penalidade máxima de Neymar, a corrida do Fred pra frente, o estacionamento do time no ataque, a falta do Gabigol, a não falta no meio do campo, o Militão sair, o Daniel Alves ser chamado, a despedida do Galvão, a farofa da Gkay, o Haddad na Fazenda, o abraço no quartel, o preço da camisa, os desumanos direitos no Catar, os craques nos camarotes, escroques por todos os campos brasileiros, os cabelos nevados dos atacantes, o pandeiro do Dani, as milhões de músicas do hexa, os bilhões nas contas dos ex-hexas, o gato tirado da coletiva, o canarinho pistola, o burro do treinador, a anta do comentarista, o asno do ex-jogador, a Jojo Toddynho, o chocolate do Mbappé, o filho do técnico, os filhinhos dos atletas depois dos treinos, a carne com ouro, o ouro no dente cariado, o choro do filhinho, o chilique do Neto, a força pro Pelé, a fraqueza de argumentos, o quadrado da Croácia, o Pentágono dos EUA, os avós do Messi que foram pra Rosário e não pro Rio, o Modric que superou a guerra, o brasileiro que quer guerra com todos, a paz que enterramos com pás de intolerância e ignorância.

Thiago Silva e Daniel Alves consolam Neymar após eliminação brasileira no Catar. Foto: Martin Meissner/ AP

