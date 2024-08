Davi x Golias: Brasil vive tarde de ‘missões impossíveis’ nas Olimpíadas de Paris

O torcedor brasileiro pode ter um dia de grandes glórias nos esportes coletivos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta terça-feira, 6. Mas essa não é a tendência. Após uma classificação tranquila no vôlei feminino, os maiores desafios vêm à tarde, no basquete masculino e no handebol e no futebol femininos. Cada uma das seleções busca inspiração em Rebeca Andrade para superar favoritos.

A maior pedreira é no esporte da bola laranja. O time brasileiro conquistou a vaga nas quartas com dificuldades e já pega o favorito ao título. O Dream Team dos Estados Unidos sofreu apenas uma derrota em Olimpíadas nos últimos 20 anos. Foi em Tóquio-2020, quando perdeu para a França, mas conseguiu se reerguer e foi campeão diante da mesma adversária na final.

No handebol, a adversária é a Noruega, favorita ao ouro. As norueguesas vêm de quatro vitórias seguidas e perderam apenas na estreia, diante da Suécia. O ciclo olímpico também joga a favor delas: após o bronze em Tóquio-2020, o time foi campeão mundial em 2021 e europeu em 2022, ocupando o quarto lugar no ranking mundial de seleções.

Bruno Caboclo, Gabi Moreschi e Gabi Portillho. Foto: Gaspar Nóbrega/COB, Alexandre Loureiro/COB e Rafael Riberio/CBF

PUBLICIDADE A equipe feminina de futebol até tem o desafio mais possível entre os três, mas está longe de ser favorita. Do outro lado, a Espanha tem o time base do título da Copa do Mundo de 2023, com a melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí, além de Alexia Putellas e Jennifer Hermoso. A tensão que envolve o confronto também está na ausência de Marta. A camisa 10 foi expulsa justamente contra a Espanha, na fase de grupos. Expulsões diretas, como foi o caso da atleta, resultam em suspensão de um jogo. Com isso, Marta não esteve presente na vitória contra a França pelas quartas de final.

A surpresa foi descobrir que a suspensão da “Rainha” se estendia também para a semifinal. O lance foi considerado uma “falta séria” pela Fifa, que acabou penalizando Marta com dois jogos. A CBF tentou liberar a atleta junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas não conseguiu.

Gui Santos aposta em Davi x Golias contra Dream Team dos EUA. Foto: @guisantos_4 via Instagram

Qual o caminho para que o Brasil consiga superar os favoritos?

O time de basquete brasileiro quer evitar que os Estados Unidos abra grande vantagem nos três primeiros quartos, para “jogar pressão” aos favoritos no final do jogo. Entra a favor do Brasil o melhor aproveitamento em arremessos de três pontos dentre os times da Olimpíada.

Ainda que o adversário tenha os astros LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, Joel Embiid, Davin Booker, Bam Adebayo, Anthony Davis e Kevin Durant, eles pouco jogam juntos e não tem entrosamento na defesa. O plano passa, portanto, por ceder uma margem de, no máximo, quatro a seis pontos de vantagem para os norte-americanos, até a metade final do último quarto e, então, apostar tudo na vitória.

“Temos muito respeito por essa seleção americana, que busca dar uma resposta pelo que aconteceu no Mundial de 2023 quando o título ficou com a Alemanha, mas penso que, para nós, se trata de sobreviver mais minutos em um placar mais igualado. Agora penso no que vai acontecer nos primeiros 10 minutos e em como começar bem. Estar próximo no placar é fundamental para colocá-los mais nervosos e ansiosos”, explica o treinador Aleksandar Petrović.

Brasil conta com jogadores experientes, como Marcelinho Huertas. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

O time de handebol também fará esforços para se defender, como estratégia para dificultar o jogo da Noruega. “A nossa principal questão é neutralizar a transição ofensiva delas, pois possuem um contra-ataque muito poderoso. Vamos precisar equilibrar os jogos para sairmos com a vitória no final”, afirmou o técnico Cristiano Rocha.

Um dos destaques da seleção é a goleira Gabi Moreschi. Quando a defesa não for suficiente para conter as norueguesas, caberá a ela chamar o protagonismo, como fez na vitória contra a Espanha na estreia. “Nosso grupo é muito bom e talentoso e pode brigar por coisas grandes nos Jogos Olímpicos. A partida contra a Noruega será de paciência, disputando uma bola de cada vez”, projetou a goleira.

Goleira tem sido grande força do time de handebol do Brasil. Foto: Luiza Moraes/COB

PUBLICIDADE Já a seleção de futebol espera dar um presente para o técnico Arthur Elias, que completou 43 anos na segunda-feira, 5. " A gente tem focado cada vez mais nos planos de jogos e estratégias específicas para cada confronto”, conta o auxiliar-técnico, Rodrigo Iglesias. Um caminho contra a Espanha, porém, será repetir o que foi feito contra a Espanha: defender-se. A goleira Lorena, com pênalti defendido, foi o principal destaque das quartas de final. Na semi, o time deve apostar em fechar-se em bloco e buscar contra-ataques em velocidade com Gabi Portilho e Kerolin. “A Espanha dificilmente muda a característica, tem seu jeito de jogar e confia muito no trabalho que tem feito já faz bastante tempo. Vai querer se impor jogando com o controle da bola, tentando empurrar o Brasil para trás a fim de encontrar seu espaço”, projeta Iglesias.

Contra a França, Gabi Portilho 'tirou coelho da cartola' para fazer o gol da vitória em contra-ataque. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na fase de grupos, as espanholas aplicaram 2 a 0 nas brasileiras. Mas isso é passado segundo a zagueira Lauren. “Foi uma outra situação. O contexto era completamente diferente. Agora é mata-mata, é praticamente uma nova competição”, disse.

A classificação da Espanha para a semifinal foi nos pênaltis. O time perdia para a Colômbia por 2 a 1 até os 52 minutos do segundo tempo, quando conseguiu marcar seu segundo gol.

O Brasil tenta voltar a uma final de Jogos Olímpicos após 16 anos. A última foi em Pequim-2008, quando o País ficou com a prata.