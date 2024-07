Dia do Rock: como a música ‘Seven Nation Army’ se tornou o hino mais popular dos esportes

Ao longo das últimas décadas, inúmeros gols, pontos, celebrações e entradas em campos e quadras ocorreram ao som de uma única música. A canção, composta pelo duo norte-americano “The White Stripes”, se tornou sinônimo do mundo esportivo e conquistou arquibancadas, torcidas organizadas e até mesmo instituições que organizam o futebol, o basquete, o futebol americano, e a Fórmula 1 ao redor do globo.

Estou falando, é claro, da música “Seven Nation Army” e de sua melodia chiclete: “Ô ô ô ô ô ô, Ô ô ô ô ô ô ô ô!”. Composta em 2003 para o álbum “Elephants”, o som do duo era um sucesso por si só. Além de ser o maior hit da história da banda, ganhou o Grammy de “Melhor Canção de Rock” e foi eleita pela revista Rolling Stones como a 36ª maior canção de todos os tempos.

A banda The White Stripes era formada pelo ex-casal Jack White e Meg White Foto: Divulgação/The White Stripes

PUBLICIDADE Mas afinal, como a guitarra — que mais parece um baixo — de Jack White e a percussão de Meg White chegaram ao mundo dos esportes? A resposta começa com a equipe belga Club Brugge em outubro de 2003, alguns meses após o lançamento da canção. Os torcedores do time estavam na Itália, na cidade de Milão, e se preparavam para enfrentar o poderoso Milan de Kaká, Pirlo, Seedorf, Shevchenko e companhia pela fase de grupos da Liga dos Campeões. No caminho para o San Siro, os apoiadores do Club Brugge escutaram “Seven Nation Army” tocando em um dos bares da região e começaram a entoar a melodia da música.

O riff da guitarra era tão poderoso que, mesmo após o começo da partida, a torcida belga continuou a cantar a canção. Quando, ainda no primeiro tempo, o atacante Mendonza fez o único gol do jogo, a arquibancada de visitantes não se segurou e aumentou ainda mais o volume do coro. “Seven Nation Army”, então, se tornou uma espécie de hino para o Club Brugge.

Em 2005, no entanto, a equipe belga viu o feitiço se virar contra o feiticeiro. Em uma partida da Liga Europa contra a Roma, o clube foi derrotado e ouviu a torcida rival entoar o cântico como uma forma de provocação. Francesco Totti, lendário jogador da equipe italiana, se manifestou após o confronto.

“Eu nunca tinha escutado a música antes de ter entrado no campo do Brugges. Desde então, não consigo tirar o ‘Ô ô ô ô ô ô’ da minha cabeça. Era fantástico e a torcida estava totalmente imersa na canção. Comprei um dos álbuns da banda o mais rápido possível”, afirmou o então capitão da Roma.

Animados com a nova canção, os torcedores da equipe romana importaram “Seven Nation Army” para o campeonato italiano. Não demorou muito para que todas as equipes adotassem versões próprias do hino e, quando a Itália recebeu a Copa do Mundo em 2006, todas as torcidas locais já estavam mais do que acostumadas com a melodia grudenta. Com a vitória da seleção italiana e o tão sonhado tetracampeonato, a canção rapidamente se tornou o hino da conquista.

Desde então, a música vem se espalhando pelo mundo. Ganhou inúmeras versões de torcidas organizadas de futebol, incluindo as brasileiras “Nós Odiamos o Grêmio” e “Isso Aqui Não É Vasco, Isso Aqui É Flamengo”. Também foi adotada por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Atlético de Madrid como a canção que toca no estádio após um gol ser marcado.

Na Eurocopa de 2008, a música era tocada no momento em que as seleções entravam em campo e, nas edições de 2012 e 2016, se tornou a música pós-gol da competição. Na Copa do Mundo de 2018, o mesmo ocorreu. Em outras modalidades, como na NBA, na NFL, na MLB e até na Fórmula 1, a canção também se faz presente durante a entrada das equipes, nos intervalos dos jogos e nos momentos de celebração durante a partida.

“Nada é mais bonito do que quando as pessoas abraçam uma melodia e permitem que ela entre no panteão da música popular”, afirmou Jack White, o compositor da canção. “Enquanto compositor, é algo impossível de se planejar”. A banda The White Stripes acabou em 2011, mas sua principal canção continuar a ser ecoada em estádios e arenas ao redor do mundo.