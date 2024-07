Eurocopa: veja seis curiosidades sobre as finalistas Espanha e Inglaterra

O duelo deste domingo, 14, coloca frente a frente Espanha e Inglaterra na busca pelo título da Eurocopa 2024. Enquanto os espanhóis tentam se isolar como país com mais troféus continentais, ingleses tentam sair de uma fila sem títulos de 58 anos, desde seu único Mundial, em 1966.

Mas as histórias escritas pelos países fora dos gramados tornam ainda mais interessante. De disputas de interesse político até sequência de finais em campeonatos internacionais, passando por bastidores musicais opostos durante a Eurocopa. Confira abaixo seis curiosidades que envolvem história, política e futebol dos finalistas da Eurocopa:

Espanha E Inglaterra duelam pela Liga das Nações da Uefa em 2018 Foto: SEFutbol/Divulgação/Twitter

1ª final da história

PUBLICIDADE A partida no Estádio Olímpico de Berlim marcará a primeira final entre as duas seleções no futebol profissional. Além disso, o duelo será apenas o quinto entre as equipes válido pela Eurocopa. Nos outros encontros, a Inglaterra é soberana e nunca perdeu para os espanhóis. São três vitórias e um empate, que terminou com triunfo inglês nos pênaltis por 4 a 2 na Euro de 1996. Esse, aliás, foi o último encontro entre elas. O jogo também marca um reencontro após seis anos sem jogos entre Espanha e Inglaterra. A última partida foi válida pela Liga das Nações da Uefa, em outubro de 2018, e terminou com vitória por 3 a 2 para o English Team.

Seleção Feminina de Futebol da Espanha comemora título da Copa do Mundo 2023 Foto: FIFA/Divulgação

Duelos em outras categorias

Por mais que a final de domingo seja a primeira entre a equipe masculina principal, Espanha e Inglaterra protagonizaram três finais internacionais no período de um ano. Entre julho de 2023 e maio de 2024, os países disputaram os troféus da Eurocopa Sub-21 no masculino e Eurocopa Sub-17 no feminino, além da grande final da Copa do Mundo Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

A Euro Sub-21 terminou com título para os ingleses após vitória simples no tempo normal. Já o continental feminino veio com uma goleada espanhola por 4 a 0. A final do Mundial Feminino também foi vencida pelas espanholas com gol solo marcado ainda no primeiro tempo.

Porto de Gibraltar Foto: M. McBey/Visualhunt

Disputa política por Gibraltar

Fora do esporte, Inglaterra e Espanha protagonizam uma disputa política e geográfica sobre o território de Gibraltar há séculos. Cedido pelos espanhóis ao Reino Unido no Tratado de Ultrecht, em 1713, o pequeno país de pouco mais de 30 mil habitantes é constantemente reivindicado pela Espanha por fazer parte da Península Ibérica. A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 2017 é um dos argumentos usados pedindo o fim do vínculo do território com os ingleses.

Publicidade

Em abril de 2024, uma reunião multipartidária aconteceu para tentar reestabelecer os limites e ações de Gibraltar com a União Europeia. A intensão é melhorar as condições do território no que diz respeito a chegada e saída de mercadorias pelo famoso porto de Gibraltar, a construção de um aeroporto no local e uma aproximação na relação com a Espanha.

Nico Williams e Lamine Yamal antes de partida da seleção espanhola na Eurocopa 2024 Foto: SEFutbol/Divulgação/Twitter

Ed Sheeran e funk nos bastidores

Antes e depois de todo jogo é comum o público acompanhar os jogadores escutando música para momentos de concentração e relaxamento. Durante a Eurocopa 2024, as finalistas não fizeram diferente e as músicas têm sido relevantes nas histórias dos atletas das equipes.

Na Inglaterra, o técnico Gareth Southgate chegou a levar o astro da música pop Ed Sheeran para fazer um show particular para o elenco no centro de treinamento em Blankenhain, na Alemanha. A visita aconteceu após a sofrida classificação diante da Eslováquia nas oitavas de final.

PUBLICIDADE A imprensa inglesa divulgou que a ação tem como objetivo estimular os jogadores para além da pressão futebolística. Torcedor do pequeno Ipswich Town, Sheeran frequentemente aparece em jogos de futebol nos estádios. Do lado espanhol, a relação está muito mais próxima do Brasil. Jovens jogadores do elenco, Lamine Yamal, do Barcelona, e Nico Williams, do Atletic Bilbao, compartilharam ao longo da Eurocopa alguns vídeos em que surgiram cantando, coreografando passinhos e compartilhando músicas de funk nas redes sociais. O resultado, claro, foi a torcida brasileira abraçar os garotos da seleção espanhola.

Marc Guéhi, jogador da Inglaterra Foto: Divulgação/@england/Twitter

Muitos países na mesma final

Como é comum de acompanhar nas seleções europeias, os países sofrem grande influência de migração entre diferentes nações do mundo e quase todo elenco tem nomes que surgiram fora das seleções que defendem nas competições. Entre Espanha e Inglaterra, são quatro atletas que nasceram em outros países, mas atuam pelas duas equipes.

Há três nomes na Espanha: os zagueiros Robin Le Normand e Aymeric Laporte são nascidos na França, enquanto o atacante Joselu é nascido na Alemanha. Pela Inglaterra, o defensor Marc Guéhi é nascido na Costa do Marfim.

Publicidade

Levando em conta todos os jogadores que são descendentes diretos de outras nações nesta final, o número sobe para 17 atletas com influência direta de outra nacionalidade. Só na Inglaterra são 12, como o lateral Kyle Walker, descendente da Jamaica, ou Bukayo Saka, descendente direto da Nigéria.

Na Espanha, os craques Lamine Yamal e Nico Williams também carregam raízes de outras nações. Yamal é filho de pai marroquino e mãe equato-guineense, enquanto Nico tem descendência ganesa.

Jude Bellingham, jogador do Real Madrid e da seleção inglesa Foto: Divulgação/@england/Twitter