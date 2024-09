Endrick mete medo e lembra Roberto Carlos por chutes fortes, diz jornal espanhol

A caminhada de Endrick no Real Madrid está só no começo, mas o atacante brasileiro já deixa boas impressões com a camisa do clube espanhol nos poucos minutos que esteve em campo. Autor de dois gols em seis jogos com a camisa da equipe, o centroavante tem como uma das suas principais características a força física, que foi assunto no veículo espanhol Marca.

O jornal afirmou que Endrick tem “metido medo” nos companheiros de equipe e na comissão técnica do Real Madrid por conta do seu porte físico, principalmente nas sessões de treinamento em Valdebebas, casa do clube madridista. Na publicação, o texto de Joel Del Rio destaca o brasileiro é privilegiado e descreveu que é difícil de acreditar que é real.

Endrick durante sessão de treinamento pelo Real Madrid Foto: Divulgação/Real Madrid

"Ele não abusa da academia e se cuida para evitar problemas no crescimento, por isso sua poderosa parte inferior do corpo se torna um mistério para o clube toda vez que ele 'leva o canhão para passear' (em referência às sessões de treinamento). 'Ninguém entende como ele arrasa tanto', dizem funcionários em Valdebebas. Impressiona tanto ao vivo que fica a dúvida se o que se está vendo é real", destaca. Como de costume desde que surgiu no futebol, Endrick também foi comparado a um grande nome do futebol mundial e do clube espanhol. O lateral-esquerdo Roberto Carlos foi usado como referência para falar do porte físico do atacante. Nos treinos de finalização, os chutes do jogador "metem medo" em quem acompanha na beira do campo.

“Apesar de ter 18 anos, o atacante brasileiro tem o físico de um jogador de futebol mais velho. Lembra muito Roberto Carlos pela força do quadríceps e pela forma como ‘estoura’ as redes: ‘Caramba, quando ele chuta... eu diria que dá medo’, explicam sobre as típicas finalizações”, completa.

O técnico Carlo Ancelotti ressaltou as atuações de Endrick na equipe e afirmou que o brasileiro tem apresentado boa evolução ao lado dos companheiros. “Ele treina todos os dias com os melhores atacantes do mundo e entende o seu papel a equipe. Ele está ganhando posições porque é muito profissional, muito maduro apesar da idade, e estamos encantados com ele”, afirmou o treinador italiano.