Além de marcar seu primeiro gol na Champions League nesta semana, Endrick se casou com a modelo Gabriely Miranda. A união foi divulgada por meio do Instagram do casal e um dos pontos que chamou atenção na publicação é o relógio que o atacante leva em seu pulso: um Rolex Daytona Rainbow, avaliado entre R$ 2 milhões e R$ 6 milhões, e que é produzido sob medida.

A coleção do relógio que Endrick utiliza foi lançada em 2012 e conta com 36 pedras preciosas ao seu redor, que conferem a coloração de arco-íris para a peça. Além disso, também possui 56 diamantes brilhantes no centro, que dão um efeito brilhante. À época que foi lançado, esta peça da coleção Daytona Rainbow foi criticada por ser muito chamativa.

O modelo que o atacante utilizou no casamento, no entanto, foi lançado pela marca em 2018, banhado em ouro rosa. Produzido em edições limitadas, o relógio 116595RBOW – numeração dada pela Rolex para o modelo – pode ser encontrado à venda no mercado por valores que chegam a até R$ 6,2 milhões.

Endrick utilizou um relógio da Rolex em fotos de seu casamento com Gabriely Miranda. Foto: Reprodução/ Instagram @gabrielymiiranda e Chrono24

Lionel Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic são alguns dos jogadores que possuem o relógio em sua coleção pessoal. "O relógio foi muito criticado a príncipio por sua aparência chamativa. Além disso, ele não está no catálogo da Rolex, sendo produzido apenas para clientes exclusivos", explica Iñigo Salaverria Izaguirre, dono do perfil @__salanova__, em seu Instagram. Pela exclusividade, a peça chama a atenção dos colecionadores. No site Chrono24, especializado em revenda de relógios e consultado pela reportagem, há 46 peças à venda, ao redor do mundo. A maioria destas nos Estados Unidos e Europa.

Casamento de Endrick

Gabriely publicou uma série de fotos com o atacante em seu Instagram pessoal nesta segunda-feira, junto com uma passagem bíblica. “O que Deus uniu, ninguém separa”, escreveu a modelo. O Estadão confirmou que se tratava do casamento com o atleta do Real Madrid. A legenda da publicação foi atualizada, posteriormente, com a mensagem “enfim, casados”.

Ele já planejava se casar com a modelo de 21 anos, mas aguardava o “sim” dela. “Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não”, afirmou Endrick, em maio deste ano, em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da TV Globo.

Mesmo em meio ao desejo de Endrick em se casar com Gabriely, os últimos meses foram complicados para a família do jogador. Após a participação do então atacante do Palmeiras no programa de Pedro Bial, Cíntia Ramos, mãe de Endrick, cortou Gabriely de uma foto publicada em seu Instagram pessoal.

À época, Gabriely também desconversou sobre a possibilidade de se mudar para a Espanha. “Não elaboramos nada ainda, temos vivido o presente e um dia de cada vez. Ainda estamos analisando, mas quando existe respeito e amor, a distância não tem importância”, afirmou. No entanto, ela decidiu por morar, junto com o atacante e sua família, em um condomínio de Madri.