Etíope ‘erra’ o fim da prova, mas se recupera e vence com o melhor tempo do ano nos 3.000m

O domingo foi de grandes emoções para Dirige Welteji, da Etiópia. Na sua estreia na disputa dos 3.000m, no Meeting de l’Eure, na França, a jovem de 20 anos acabou se confundindo, parou de correr uma volta antes do fim e sentou na pista. Informada do equívoco, a corredora foi levantada por outra atleta da prova, voltou para a competição, venceu e fez a melhor marca do ano.

Welteji foi completamente dominante na prova deste domingo. Mesmo sendo sua estreia nos 3.000m, a corredora soube ditar o ritmo e sempre esteve na frente das demais participantes. Na reta final, a atleta acelerou, cruzou a linha de chegada e foi ao chão.

Contudo, ainda faltava uma volta para que fosse completada a distância da disputa e Dirige Welteji foi levantada por outra atleta que disputava a prova e voltou para a disputa. Conseguindo retomar o ritmo, a etíope se manteve na liderança e venceu com a marca de 8:33.44. O segundo lugar foi para Sembo Almayew, também da Etiópia, com 8:35.04, e Hanna Klein, da Alemanha, ficou com o terceiro lugar com a marca de 8:36.42.

Apesar de ser sua primeira vez correndo os 3.000m, a etíope já conquistou grandes resultados em outras distâncias, como o quarto lugar no Mundial de 2022 nos 800m. No Mundial sub-20, de 2018, Welteji foi campeã da prova e estabeleceu o novo recorde da competição.