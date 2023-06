Ex-mulher de Daniel Alves encontra jogador James Rodríguez na Colômbia

A modelo e ex-mulher do jogador Daniel Alves, Joana Sanz, publicou uma foto ao lado do atleta colombiano James Rodríguez, ex-Real Madrid. O encontro ocorreu em Bogotá, na Colômbia. O momento foi compartilhado pela modelo nas redes sociais, na quinta-feira (15).

“Obrigado, James, pela acolhida em seu belo país. Que energia linda. Boa sorte com seu café. Vou levar minha mala com um cheirinho rico de café colombiano”, escreveu Joana.

O café em que o momento foi registrado, chamado Dos Molinos Café e Waffles, tem James Rodríguez ccomo um dos donos. O colombiano, que no momento está sem clube após período defendendo o Olympiacos, da Grécia, é proprietário de alguns empreendimentos em seu país.

Soccer Football - FC Barcelona unveil Dani Alves - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 17, 2021 Joana Sanz, the wife of Dani Alves before the unveiling REUTERS/Albert Gea Foto: Reuters / REUTERS

Joana Sanz está buscando um momento de paz após um período de caos em sua vida. Nos últimos meses, a mãe de Joana morreu após longo tratamento contra um tumor. Além disso, a modelo rompeu a relação de 7 anos com Daniel Alves, depois que o jogador foi preso acusado de estupro, na Espanha. Apesar de não ter se divorciado legalmente, em março, a modelo anunciou a separação pelas redes sociais.

Entenda o caso de Daniel Alves

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 40 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção. O Pumas, do México, rescindiu o contrato com o jogador no mesmo dia alegando “justa causa”.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna. A denunciante procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido. Material coletado encontrou vestígios de sêmen, tanto internamente quanto no vestido da denunciante.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.