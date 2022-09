Ex-surfista Chris Davidson morre após se envolver em briga de bar

O ex-surfista australiano Chris Davidson, 45, morreu na madrugada de domingo, 25, após se envolver em uma briga de bar. Segundo a mídia australiana, o homem saia de um estabelecimento na cidade de South West Rocks, na Austrália, quando foi atingindo por um soco no rosto.

O brasileiro Adriano de Souza e o australiano Chris Davidson comemoram a vitória de Mineirinho na etapa espanhola do WCT em 2009. Foto: Joseba Etxaburu/Reuters

‘Davo’, como era conhecido, caiu no chão e bateu a cabeça na calçada. De acordo com a polícia australiana, Davidson chegou a ser socorrido e foi levado, já inconsciente, ao hospital da cidade de Kempsey. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O agressor foi detido pela polícia.

O surfista chegou a ser número 14 do mundo em 2010 e disputou a final da etapa espanhola do WCT contra o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2009.