Fortnite recebe chancela do COI e é incluído em evento olímpico de eSports em Cingapura

O evento olímpico de eSports que será celebrado em Cingapura no próximo mês de junho ganhou um novo game. Nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) incluiu no programa o Fortnite: Battle Royale.

O game foi inserido na modalidade de tiro esportivo. Para a competição, será criado um novo mapa do jogo para simbolizar um torneio de tiro esportivo.

Além do Fortnite, outros nove jogos vão compor a agenda do torneio: Gran Turismo (corrida de carros), Virtual Regatta (vela), Virtual Taekwondo, Tic Tac Bow (tiro com arco), Chess.com (xadrez), Zwift (ciclismo), WBSC eBaseball, Just Dance e Tennis Clash.

Jogos eletrônicos tentam ganhar espaço além das telas e miram inserção no programa olímpico. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Games tradicionais, que costumam arrastar multidões para seus campeonatos mundo afora, seguem fora do evento, como CS:GO, LoL e Counter Strike.

As finais do Olympic eSports Series 2023 será disputado entre os dias 22 e 25 de junho de forma presencial em Cingapura. Além da competição, haverá debates sobre a inserção dos eSports na cultura esportiva com foco na atração de novos públicos.