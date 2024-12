Fred Bruno é anunciado como novo apresentador da edição de São Paulo do ‘Globo Esporte’

“Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda para isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou”, disse Fred Bruno.

“Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao Globo Esporte e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa”, complementou.