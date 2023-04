ABC x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Dois times em bom momento e resultados de respeito em 2023. É assim que ABC e Grêmio entram em campo para se enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil, com o jogo de ida marcado para esta quinta-feira, 13, no Frasqueirão, em Natal (RN). O tricolor gaúcho, que subiu na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022 e está em reconstrução, busca o hexa do torneio, o qual não ganha desde 2016, enquanto os potiguares sonham com o título inédito.

O ABC confia na força de sua torcida em seu ‘caldeirão’, onde está invicto há 32 jogos; além disso, o técnico Fernando Marchiori, que chegou em 2022, nunca perdeu na casa de sua equipe. Não somente isso, o alvinegro vem embalado na Copa do Brasil por ter recém eliminado o Vasco. Já o Grêmio impõe o peso do Campeonato Gaúcho conquistado no último domingo e apresenta bom futebol em 2023, mas deverá superar os desfalques de Fábio, Ferreira, Geromel, Reinaldo e Pepê, que se recuperam de lesão

ABC x GRÊMIO

Data: 13/04/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30.

Local: Frasqueirão, em Natal (RN).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

ABC x Grêmio. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

ABC - Simão; Gedeílson, Luiz Gustavo, Afonso e Márcio Azevedo; Jailson, Daniel, Wallace e Leo Ceará; Maycon Douglas e Júnior Todinho. Técnico : Fernando Marchiori.

- Simão; Gedeílson, Luiz Gustavo, Afonso e Márcio Azevedo; Jailson, Daniel, Wallace e Leo Ceará; Maycon Douglas e Júnior Todinho. : Fernando Marchiori. GRÊMIO - Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo; Vina e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

QUEM APITA?

Raphael Claus (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS